Geen oversterfte in rusthuizen Zorgbedrijf, tien procent bewoners besmet met coronavirus PhT

28 april 2020

22u26 1 Antwerpen Tien procent van de bewoners in woonzorgcentra (WZC) van het Zorgbedrijf Antwerpen blijkt besmet met het coronavirus. Dat deelde schepen voor Gezondheidszorg Fons Duchateau (N-VA) dinsdag mee op de gemeenteraad. De percentages zijn gedaald omdat het aantal testen fors is opgedreven. Bij het personeel testte acht procent tot nu toe positief.

Duchateau repliceerde op een aantal kritische vragen van Mie Branders (PVDA) over de aanpak van de coronacrisis in de zorgsector. Hij kondigde ook aan dat wellicht tegen volgende week iedereen in de woonzorgcentra zal getest zijn.

Dat is dus nu nog niet het geval. Volgens de schepen – die zelf genas van corona – is momenteel driekwart van de WZC-bewoners getest. Voor het zorgpersoneel ligt dat op circa 60 procent.

Eén van de criteria om de impact van de pandemie in de woonzorgcentra in te schatten, is de oversterfte. Opmerkelijk is dat daar nu nog geen sprake van blijkt. “Vorig jaar telden we in de eerste vier maanden (tot 27 april) 382 overlijdens bij de bewoners. Dit jaar gaat het om 377 mensen. Bij 64 van hen was er een vermoeden van corona, bij 14 werd het ook bewezen door een test.”