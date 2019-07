Geen oudejaarsfuif ‘Borderland NYE’ dit jaar: district zoekt vervanger Jan Aelberts

09 juli 2019

15u50 0 Antwerpen Jaarlijks ging in district Berendrecht-Zandvliet-Lillo de oudejaarsfuif ‘Borderland NYE’ door, maar de organisatoren zullen daar dit jaar geen vervolg aan breien. Het district is daarom op zoek naar een organisatie die een nieuwe oudejaarsfuif op poten zet.

“Berendrecht-Zandvliet-Lillo hecht veel belang aan het feit dat jongeren op een veilige manier en dicht bij huis oudejaar moeten kunnen vieren”, klinkt het bij het district. “Vandaar de oproep. Omdat de kosten voor de organisatie van een fuif hoog oplopen, hebben we beslist om de fuiforganisatoren financieel te ondersteunen. Elke erkende vereniging die actief is op het grondgebied van het district komt in aanmerking, net zo goed als minstens drie mensen die hier wonen. De organisatie voorziet zelf in een geschikte locatie.”

Meer info over de voorwaarden vind je hier.