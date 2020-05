Geen live modedefilé, wel digitaal platform WWWSHOWWW: afstudeerproject modestudenten ziet er dit jaar door corona helemaal anders uit ADA

07 mei 2020

10u41 0 Antwerpen SHOW 2020 van de studenten Modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen – AP Hogeschool zal er dit jaar helemaal anders uitzien. Geen live modeshow met zo een 4.000 gasten maar wel een online massaspektakel WWWSHOWWW. Hoe dat er zal uitzien wordt eind deze maand bekendgemaakt.

Elk jaar is het uitkijken naar de vaak erg spectaculaire eindejaarcollecties van de studenten Modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen – AP Hogeschool. De druk bijgewoonde modeshow is dé apotheose van een modejaar aan één van ‘s werelds bekende modescholen. De jaarlijkse SHOW in juni is een onmisbare traditie voor zo’n 4.000 modeliefhebbers, vertegenwoordigers van grote modehuizen en -merken en andere insiders uit de industrie.

Maar ook het defilé ontsnapt niet aan het coronavirus en dus kan de show niet publiekelijk doorgaan. Daarom stak de hogeschool de koppen bij elkaar want geen show was geen optie. De brainstorm leidde tot een origineel concept: WWWSHOWWW. Dat is een online platform dat wordt opgevat als een soort digitale totaalbeleving. Op die manier wil de school haar studenten toch ook die spetterende eindejaarsbeleving bezorgen.

Doorzettingsvermogen

“In deze extreme tijden is zelfreflectie cruciaal, maar ik vind het minstens even belangrijk om met hoop en vol doorzettingsvermogen naar de toekomst te kijken. Sommige modeopleidingen hebben besloten om hun afstudeerprojecten uit te stellen. Begrijpelijk, maar wij willen liever nieuwe paden verkennen om niet alleen het harde werk van onze studenten te belonen en het academiejaar af te sluiten, maar om ook echt te vieren. Ik ben dus heel blij en trots om ons dynamische digitale platform WWWSHOWWW aan te kondigen”, zegt Walter Van Beirendonck, hoofd van de Modeafdeling.

Meer info over WWWSHOWWW, het schema en de Belgische en internationale gasten die erop te zien zullen zijn, volgt eind mei.