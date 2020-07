Geen Linkerwoofer dit jaar, maar wel Linkerwwwoofer: festival gaat digitaal met nooit eerder vertoonde concerten Sander Bral

17 juli 2020

15u55 0 Antwerpen Midden april al was het duidelijk dat Linkerwoofer deze zomer niet zou kunnen plaatsvinden maar op de valreep komt het festival op Linkeroever toch nog met een virtueel alternatief. Zaterdag 1 augustus kan je vanuit je eigen bubbel nooit eerder uitgezonden concerten van Linkerwoofer volgen. Op het programma onder andere K’s Choice op Linkerwoofer 2016 en The Van Jets van drie jaar eerder.

Zeer voorzichtig komt de culturele sector uit zijn lente- en halve zomerslaap maar massa-events zoals Linkerwoofer zijn naar alle waarschijnlijkheid nog lang niet aan de orde. De organisatie verschoof in april het festival al op naar volgend jaar maar komt nu toch met een kleine troost: ‘Linkerwwwoofer’.

Livestream

“Een volwaardig Linkerwoofer gaat deze zomer uiteraard niet lukken, maar vele kleine Linkerwoofers misschien wel?”, klinkt het bij de organisatie. “Een online Linkerwoofer-ervaring die we tot bij jou in de tuin stralen. Op zaterdag 1 augustus kunnen jullie meegenieten van enkele concerten die in het verleden op ons festival plaatsvonden en ooit eerder werden uitgezonden. Sleep uw televisie of tablet in de tuin of op het terras of volg via je telefoon in je luie zetel. Connecteer met ons op Facebook en geniet van de betere muziek bij een fris biertje en een barbecueworst.”

Op het programma staan vijf concerten voor jong en oud, drie daarvan zijn van topjaar 2013 met Kapitein Winokio, Hitsville Drunks en The Van Jets. De virtuele headliner is K’s Choice (Linkerwoofer 2016) en doorfeesten in je eigen bubbel kan met de dj-set van Discobaar Aa Moeder van twee jaar geleden.

