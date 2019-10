Geen klimaatmars deze keer, wel krijtboodschappen op straat Annelin Marien

24 oktober 2019

11u16 2 Antwerpen De opmerkzame Antwerpenaar had ze misschien al gespot vanmorgen: de krijtboodschappen van Youth & Students for Climate. Vannacht spoten de jongeren met krijt hun eisen neer in het centrum van Antwerpen. Geen klimaatmars meer dus, maar een kleinschaligere actie om de klimaateisen van de jongeren zichtbaar te maken.

In de nacht van 23 op 24 oktober zijn jongeren van Youth & Students for Climate op pad gegaan in het centrum van Antwerpen met (afwasbaar) krijt. Op verschillende plaatsen hebben ze ‘Declare climate emergency’ en ‘Stop fossil fuel subsidies’ gespoten. Op vrijdag 25 oktober komt het college van burgemeester en schepenen namelijk samen. “We hopen dat ze op weg naar hun vergadering onze eisen zien en zo herinnerd worden aan de urgentie van de klimaatcrisis.”, zegt Siemen Van Looy, lid van Youth for Climate.

De jongeren kozen er bewust voor om geen mars te organiseren. “De politie beperkt onze betogingen steeds tot kleine straatjes waar we zo min mogelijk gezien of gehoord kunnen worden. Ook met onze open brief aan het stadsbestuur werd voorlopig niets gedaan. Daarom hebben we deze keer gekozen voor een andere vorm van actievoeren.”

Youth & Students for Climate eisen dat het stadsbestuur een klimaatnoodtoestand uitroept, en subsidies voor fossiele brandstoffen stopzet. Die eisen gaven ze eind september ook te kennen in een open brief aan Tom Meeus, schepen van Leefmilieu. Die verzekerde hen dat het klimaat bovenaan de agenda staat.