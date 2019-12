Geen klacht na ‘Marokko’- incident tijdens gemeenteraad (maar Groen wil elke verwijzing naar afkomst verbieden) ADA

18 december 2019

14u00 14 Antwerpen Sp.a en Groen zullen geen klacht indienen tegen Sam Van Rooy en het Vlaams Belang na het incident dinsdagavond tijdens de gemeenteraad. Van Rooy zei tegen Hicham El Mzairh (sp.a) “je bent hier niet in Marokko.” Van Rooy zelf vindt het ongepast te spreken van racisme: “Ik verwijs naar een land, dat is toch geen racisme.”

Na het incident tijdens de gemeenteraad van dinsdagavond zullen sp.a en Groen geen klacht indienen. Toen El Mzairh (sp.a), van Marokkaanse origine, zich tot het Vlaams Belang richtte - de vinger geheven - liep het uit de hand. “Je bent hier niet in Marokko. Doe dat vingertje weg”, reageerde Sam Van Rooy. Burgemeester Bart De Wever wees het Vlaams Belang terecht. Filip Dewinter, die “de constante beschuldigingen van racisme” in de raad beu was, hield de zitting voor bekeken na de terechtwijzing van De Wever.

Extreemrechts laat zich nogmaals van haar meest ranzige en asociale kant zien sp.a Antwerpen

“Hicham wenst geen klacht in te dienen en ook wij zullen dat niet doen. Alle fracties hebben hebben dit ondubbelzinnig veroordeeld en de burgemeester sprak duidelijk taal. Extreemrechts laat zich nogmaals van haar meest ranzige en asociale kant zien, het bewijst dat ons beleid tegen discriminatie en racisme broodnodig is. Het is daarmee dat we het verschil maken”, klinkt het bij sp.a Antwerpen.

“Verbied verwijzingen naar afkomst”

Groen legt naar aanleiding van het incident met Sam Van Rooy, een voorstel neer bij het fractieleidersoverleg van de Antwerpse gemeenteraad. Het voorstel houdt in om de afspraak te maken met alle fracties om in politieke debatten geen referentie te maken naar afkomst van een collega-gemeenteraadslid. Op die manier moeten de debatten alvast een minimum aan fatsoen houden.

“Antwerpen is een diverse stad en ook in de Antwerpse gemeenteraad is die diversiteit aanwezig. Het politieke debat moet gaan over waar we met de stad naar toe willen. Het is totaal ongepast om in dat debat de afkomst van een collega gemeenteraadslid als element te gaan misbruiken. Die weg opgaan getuigt van totaal gebrek aan respect voor de collega-raadsleden. Ik neem aan dat iedereen dat vindt, en dat we die afspraak dan ook vlot gaan kunnen maken”, zegt Wouter Van Besien.

“Woorden verdraaid”

Sam Van Rooy betreurt dat de linkse partijen, met name Groen en PVDA, zijn “woorden verdraaien.” Zo zeggen de partijen dat Van Rooy zei dat El Mzairh beter terugkeert naar zijn land. “Maar dat heb ik niet gezegd. Die partijen verspreiden grove leugens. De uitspraak zelf kwam er nadat heel de avond de woorden van onze fractieleider Filip Dewinter werden verdraaid. Hicham deed daar dan nog een schepje bovenop en wees intimiderend met het vingertje zoals ook imams dat kunnen doen. In die context heb ik die opmerking gemaakt. Dat hier nu het woord racisme wordt opgeplakt vind ik ongepast. Ik verwijs naar een land en dat kan nooit racistisch zijn.”