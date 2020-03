Geen hysterie rond corona in Antwerpse basisscholen: “Het is niet dat we hier met halflege klassen zitten” Annelin Marien

02 maart 2020

13u01 0 Antwerpen Vandaag is de eerste schooldag na de krokusvakantie, en hoewel er veel nieuwe besmettingen van het coronavirus verwacht worden, is er geen ‘coronahysterie’ in de Antwerpse basisscholen. Geen lege klassen of speciale maatregelen, de Antwerpse scholen volgen gewoon de algemene richtlijnen van de overheid. “Er staat wel ontsmettende handgel in de klassen, maar dat doen we al tien jaar zo.”

Afgelopen week communiceerde de overheid al enkele richtlijnen rond het coronavirus naar scholen, en die blijven van kracht. De scholen mochten gewoon open blijven na de krokusvakantie en er werd een nieuwsbrief verstuurd met enkele richtlijnen om tegemoet te komen aan bezorgde ouders of personeel, samen met een modelbrief voor de ouders en een affiche voor in de scholen. Het advies komt erop neer dat kinderen zonder ziektesymptomen gewoon naar school kunnen gaan. Wanneer kinderen wél symptomen vertonen, blijven ze beter thuis, en wanneer kinderen op school symptomen krijgen, moeten ze de klas verlaten en opgehaald worden door de ouders.

Afwezigheden

De Antwerpse scholen lijken de algemene richtlijnen van Volksgezondheid te volgen, zonder al te veel extra maatregelen. Daarbij lijken er op deze eerste schooldag na de krokusvakantie geen alarmerende afwezigheden. Katja Van den Bergen, directrice van Vrije Basisschool Domino: “We moedigen ons personeel en de leerlingen aan om hun handen regelmatig te wassen, te hoesten in papieren zakdoekjes en te vermijden om handen te geven. Dat zijn de algemene richtlijnen, en we hebben de affiches met enkele tips van de overheid aan de muren van onze school gehangen. Verder staat er desinfecterende handgel in elke klas, maar dat doen we al tien jaar zo voor alle leerlingen en leerkrachten.”

Of de leerlingen afwezig zijn door ziekte of door angst voor het coronavirus, is moeilijk te interpreteren nu. Bart Jonckers

Ook Bart Jonckers, directeur van kleuter- en lagere school Alberreke, merkt geen abnormale afwezigheden. “Er zijn een paar leerlingen afwezig, maar dat is altijd zo na de krokusvakantie, geen reden tot paniek dus. Of die leerlingen afwezig zijn door ziekte of door angst voor het coronavirus, is moeilijk te interpreteren nu. In ieder geval hebben de ouders van de afwezige kinderen ‘ziekte’ als reden opgegeven, maar het is niet dat we hier met halflege klassen zitten. De overgrote meerderheid van de kinderen is aanwezig. Ik heb vanmorgen even aan de schoolpoort gestaan en er zijn natuurlijk ouders die een beetje bezorgd zijn, maar er heerst absoluut geen paniek. Wij geven aan onze ouders richtlijnen mee waarvoor wij de adviezen volgen van Volksgezondheid.”