Géén groot openingsfeest, maar Bar Noord opent dan toch de deuren deze zomer Annelin Marien

02 juli 2020

15u37 2 Antwerpen Normaal gezien zou Bar Noord op 5 april naar jaarlijkse traditie spectaculair openen met een groot feest, maar daar stak Covid-19 een stokje voor. Het was lang onzeker of de populaire zomerbar in het Antwerpse Park Spoor Noord überhaupt wel zou openen deze zomer, maar op vrijdag 3 juli is het dan toch eindelijk zover. “Bar Noord is voor veel mensen toch dé plek van de zomer, al pakken we het dit jaar een beetje anders aan.”

Iets minder toeters en bellen bij de opening dit jaar, maar Bar Noord blijft deze zomer dan toch een vaste waarde in Park Spoor Noord. Vanaf 3 juli tot en met 4 oktober kan je er terecht voor de vaste ingrediënten van de zomerbar: verfrissende drankjes met zich op het park, snacks, houtovenpizza’s, zomerse slaatjes,... Ook de succesformule van de zondagse brunch blijft, maar dan niet in buffetvorm en mét reservatie.

Kleinere kaart

Een groot openingsfeest werd dan weer van de agenda geschrapt, net als de serre. Daarbij is de toog iets kleiner en wordt er gewerkt met wegwerpbekers en een iets beperktere kaart. De binnenruimte werd vergroot zodat de tafels netjes op twee meter afstand van elkaar kunnen staan, en ook op het terras wordt genoeg ruimte voorzien tussen de verschillende bubbels.

“Het grote openingsfeest stellen we uit naar volgend jaar, en ook de serre opbouwen leek ons geen goed idee”, aldus zaakvoerder Sven Wille. Het was zelfs lang niet zeker of Bar Noord dit jaar überhaupt wel open zou gaan. “We hebben lang afgewacht hoe alles zou evolueren, zowel qua federale veiligheidsmaatregelen als de financiële haalbaarheid voor ons. We zitten namelijk met een grote opbouwkost voor een korte periode. Maar we hebben een grote open ruimte, dus wilden we de zomerbar tóch graag openen: Bar Noord is voor veel mensen toch dé plek van de zomer, al pakken we het dit jaar een beetje anders aan.”