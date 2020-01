Geen enkele bus of tram rijdt vandaag uit in provincie Antwerpen door staking jv kve

03 januari 2020

07u04

Bron: Belga, Twitter 352 Antwerpen Er is vanochtend, op de laatste dag van de staking van ACOD bij De Lijn, geen enkele tram of bus kunnen uitrijden in de provincie Antwerpen. Ook in andere provincies is er hinder. De Lijn kan door een staking bij de dispatch de veiligheid niet garanderen, meldt De Lijn op Twitter. De Lijn zoekt naar een oplossing, klinkt het nog.

De coördinatiedienst van De Lijn staakt vandaag in de provincie Antwerpen. Daardoor kunnen er geen bussen of trams uitrijden. De dispatch monitort alle bussen en trams op de baan en is cruciaal voor de veiligheid.

De Lijn zegt naar oplossingen te zoeken. De hele voorbije week al voerde de socialistische vakbond stakingsacties tegen de hoge werkdruk en voor meer loon.

Ook in Gent is er vrijdagochtend hinder door de actie. De lijnen 1, 2, 3 en 4 rijden om de 15 minuten, lijnen 5 en 9 om het half uur en lijnen 6 en 39 om het uur. Lijn 17 rijdt niet. Op de streeklijnen is er lichte hinder.

In Vlaams-Brabant is er bovendien hinder over alle lijnen, in West-Vlaanderen wordt een kleine helft van de ritten niet gereden en in Limburg spreekt De Lijn van zeer lichte hinder.

Door de vakantieregeling bij De Lijn rijden er sowieso minder trams en bussen op het net.

Wie wil nagaan of zijn bus of tram rijdt, kan de realtime-informatie raadplegen op de website en in de app, aldus De Lijn nog.

Door een staking van dispatch Antwerpen kunnen we de veiligheid niet garanderen.

Daarom zullen alle voertuigen in de provincie Antwerpen niet uitrijden.

De Lijn zoekt naar een oplossing.

Onze excuses voor het ongemak.#DeLijn De Lijn(@ delijn) link