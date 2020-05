Geen dernycriterium dit jaar in Antwerpen ADA

11 mei 2020

14u35 0 Antwerpen De kogel is door de kerk. Dit jaar zal er geen dernycriterium plaatsvinden in Antwerpen. Die zou normaal doorgaan op 22 juli.

Een verrassing is het nieuws natuurlijk niet. Heel wat massa-evenementen worden afgelast door de coronacrisis. “De laatste weken hebben we ons dikwijls de vraag gesteld “Hoe kunnen we onze SD Worx Na-Tour Derny van 22 juli 2020 veilig organiseren?” Inmiddels hebben we zowel van de Wielerbond als van de Veiligheidsraad de info ontvangen dat we in juli niet mogen organiseren. De plannen waren er reeds om opnieuw met enkele aanpassingen een prachtig programma samen te stellen, maar tot onze grote spijt gaan we deze moeten uitstellen naar 2021", laat de organisatie weten op haar website.