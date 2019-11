Geen derde Michelinster voor The Jane (maar ook geen verliezers in provincie Antwerpen) AMK

18 november 2019

19u55 0 Antwerpen Geen derde ster voor Nick Bril van The Jane. Die eer is volgens de culinaire Michelingids voor het komende jaar enkel weggelegd voor Hof Van Cleve van chef Peter Goossens. Het blijft dus bij twee, net als voor ‘t Zilte van chef Viki Geunes. Verder behielden tien Antwerpse restaurants één ster.

Sterrenchef Nick Bril mocht begin deze maand nog vieren bij de bekendmaking van de Gault&Millau: met zijn bekende restaurant The Jane scoorde hij met 18 op 20 nog hoger dan vorige jaren, en zijn pas geopende hotelrestaurant August was volgens Gault&Millau de beste nieuwkomer, met een score van 15/20. The Jane is volgens Gault&Millau het derde beste restaurant van de provincie, en werd daarbij ook genoemd als kanshebber voor de zeldzame drie sterren in de gids van Michelin.

Maar die eer blijft alleen voor het Hof van Cleve van chef Peter Goossens weggelegd. België heeft al lang geen ander driesterrenrestaurant dan het Hof van Cleve, en dat blijft ook dit jaar zo. In de stad Antwerpen blijven The Jane van Nick Bril en ‘t Zilte van Viki Geunes aan de top staan met twee sterren, uit de hele provincie vullen Nuance (Duffel) en Pastorale (Reet) het lijstje aan. Tien Antwerpse restaurants behouden één ster: Bistrot du Nord, The Butcher’s son, Dôme, ‘t Fornuis, FRANQ, Het Gebaar, The Glorious, Kommilfoo en Nathan. Uit de hele provincie Antwerpen zijn er nog acht restaurants die net als vorig jaar één ster krijgen: dEssensi (‘s Gravenwezel), Eyckerhof (Bornem), Het Land (Berlaar), La Belle (Geel), Hof Ter Hulst (Hulshout), De Pastorie (Lichtaart), Centpourcent (Sint-Katelijne-Waver) en Colette (Westerlo).