Geen Camping Louisa, wél Radio Louisa: Axl Peleman en gasten troosten met muziek en comedy Jan Aelberts

08 augustus 2020

13u23 0 Antwerpen Hoboken moet dit jaar overzomeren zonder Camping Louisa. De optredens in park Sorghvliedt zijn gecanceld, de drank blijft in de koelkast. Om de pijn te verzachten werd Radio Louisa ineen gebokst, een livestream met live muziek, interviews en comedy.

Elke zondag van augustus tussen 10 uur en 14 uur stuurt Hoboken zijn zonen en dochters de ether in. Zondag 9 augustus voorziet Axl Peleman de muziek. Centrale gast is acteur en cabaretier Johan Petit. Bart Hollanders keert zoals elke week terug met zijn rubriek ‘Hollanders in Hoboken’ om als nieuwe Hobokenaar zijn district te ontdekken. Kurt Van Eeghem beantwoordt zoals elke week een vraag over hoboken en komiek Steven Goegebeur haalt het nieuws van afgelopen week door zijn mangel.

Later deze maand komen presentatrice Cath Luyten en actrice Jasmijn Van Hoof - brandweervrouw Stefanie in de VTM-soap Familie - nog op bezoek. Ook actrice Joke Emmers en woordkunstenaar Hind Eljadid springen regelmatig binnen. Wie wil luisteren kan dat elke zondag - ook op 16, 23 en 30 augustus zijn er nog uitzendingen - op www.radiolouise.be.