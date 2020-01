Geen bussen en trams vandaag in provincie Antwerpen door staking: “Minister moet ingrijpen” Ook namiddagploeg gaat niet aan de slag, TreinTramBus is het beu JV KVE HAA

03 januari 2020

12u30

Bron: Belga, Twitter 403 Antwerpen Er rijdt vandaag, op de laatste dag van de staking van ACOD bij De Lijn, geen enkele tram of bus uit in de provincie Antwerpen. Ook in andere provincies is er hinder. Door een staking bij de dispatch kan de veiligheid niet gegarandeerd worden, meldt De Lijn op Twitter. Reizigersvereniging TreinTramBus is het beu dat de reiziger opnieuw de pineut is en vindt dat mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) moet ingrijpen.

De coördinatiedienst van De Lijn staakt vandaag in de provincie Antwerpen. Daardoor kunnen er geen bussen of trams uitrijden. De dispatch - ‘s ochtends een zestal mensen - monitort alle bussen en trams op de baan en is cruciaal voor de veiligheid. De voertuigen die vanochtend toch uitreden, waren niet op de hoogte van de staking en zijn terug binnengeroepen.

Ook namiddagploeg staakt

Ook de namiddagploeg bij de dispatch gaat vandaag niet aan de slag, zo bevestigt Anneliese Meynaerts van De Lijn aan de VRT. Er zullen dus ook de rest van de dag zo goed als geen bussen of trams rijden in Antwerpen. “Voor de bezoekers van de Lotto Arena (waar Bart Peeters vanavond optreedt, nvdr.) betekent dit dat ze vanavond geen gebruik zullen kunnen maken van openbaar vervoer”, wijst Meynaerts erop.



De Lijn verklaarde eerder naar oplossingen te zoeken, maar dat is tot nu nog niet gelukt. De volledige voorbije week al voerde de socialistische vakbond ACOD stakingsacties tegen de hoge werkdruk.

Als ook de dispatch al staakt, dan is dat een duidelijk signaal dat er iets moet veranderen Geert Vermunicht (ACOD)

“Werkdruk veel te hoog”

Geert Vermunicht van ACOD voorspelde vanochtend al op Radio 1 dat de namiddagploeg in Antwerpen “hetzelfde signaal zou volgen als de ochtendploeg”. Hij zei dat ook de achterban van de andere vakbonden deelnemen aan de actie.

Volgens Vermunicht is het in Antwerpen nog nooit gebeurd dat de dispatching het werk neerlegt. “Als ook de dispatch al staakt, dan is dat een duidelijk signaal dat er iets moet veranderen”, aldus Vermunicht. Volgens de vakbond is de werkdruk op de dienst veel te hoog. “Er zijn verschillende taken naar hen doorgeschoven door de reorganisatie.”

Vermunicht maakte ook nog excuses aan de nog maar eens gedupeerde reiziger over.

Ook elders hinder

Ook in Gent is er hinder door de actie van ACOD. De lijnen 1, 2, 3 en 4 rijden om het kwartier, lijnen 5 en 9 om het half uur en lijnen 6 en 39 om het uur. Lijn 17 rijdt niet. Op de streeklijnen is er lichte hinder.

In Vlaams-Brabant is er hinder over alle lijnen, in West-Vlaanderen wordt een kleine helft van de ritten niet gereden, en in Limburg spreekt De Lijn van zeer lichte hinder.

Door de vakantieregeling bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij rijden er sowieso minder trams en bussen op het net.

Wie wil nagaan of zijn bus of tram rijdt, kan de realtime-informatie raadplegen op de website en in de app, aldus De Lijn nog.

Door een staking van dispatch Antwerpen kunnen we de veiligheid niet garanderen.

Daarom zullen alle voertuigen in de provincie Antwerpen niet uitrijden.

De Lijn zoekt naar een oplossing.

Onze excuses voor het ongemak.#DeLijn De Lijn(@ delijn) link

Eerste koopjesdag

De staking valt in zeer slechte aarde bij het zelfstandigensyndicaat NSZ Antwerpen. Dat is er niet over te spreken dat er wordt gestaakt op de eerste dag van de solden. “Vandaag en ook het hele weekend zijn een belangrijk moment voor onze kleine ondernemers.” De staking gooit niet alleen roet in het eten van de kleinhandelaars, maar volgens regiodirecteur Nico Volckeryck zullen de bonden van De Lijn op deze manier ook weinig sympathie vinden bij de gewone burgers.

Het NSZ roept op om in andere vormen actie te voeren. Bovendien stelt het syndicaat zich de vraag of het openbaar vervoer niet geopend moet worden voor de privésector, “zodat de bonden van De Lijn in de toekomst burger en zelfstandigen niet meer kunnen gijzelen, zoals dit nu het geval is.”

TreinTramBus: “We zijn het meer dan beu”

Reizigersvereniging TreinTramBus vindt dan weer dat minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) moet ingrijpen bij De Lijn. “We verwachten dat ze zowel het vervoerbedrijf als de vakbonden duidelijk maakt dat het roer moet worden omgegooid.”

TreinTramBus klaagt aan dat het voor de reiziger helemaal niet duidelijk was welke bussen en trams deze week wel of niet zouden rijden. “Dat ligt enerzijds aan de socialistische vakbond, die zich met een vage stakingsaanzegging probeert in te dekken. Anderzijds slaagt De Lijn er opnieuw niet in om haar reizigers adequaat en betrouwbaar te informeren.”

“Dit moet stoppen”, zegt TreinTramBus-voorzitter Stefan Stynen. “Wij bemoeien ons niet met de relatie tussen de werkgevers en de werknemers bij De Lijn. Maar we zijn het meer dan beu dat de reizigers steeds weer de pineut zijn.”