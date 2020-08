Geen avondklok en mondneusmaskerplicht meer in provincie Antwerpen ADA

26 augustus 2020

16u37 8 Antwerpen In de provincie Antwerpen vervalt de nachtklok en de mondneusmaskerplicht. Dat heeft gouverneur Cathy Berx beslist. De maatregelen werden begin augustus afgekondigd en vervallen om middernacht. Dat betekent dat de provincie Antwerpen volledig gelijkgesteld is aan de maatregelen die de Federale Overheid nam.

“De provinciale maatregelen lokte veel woede en haat uit. Vooral bij de fitnesszaken, horecazaken, de brede sector van cultuur en evenementen, en bij jongeren. En dat is heel menselijk dat die wrok, woede en frustraties geuit worden en ik neem niemand dat ook kwalijk. Maar de aanpak heeft wel gewerkt. Dankzij deze maatregelen hebben we het aantal besmettingen in de provincie Antwerpen drastisch verlaagt”, dat zei gouverneur Cathy Berx tijdens haar wekelijkse persconferentie over de toestand in haar provincie.

Geen avondklok en mondmaskerplicht meer

Dankzij die goede cijfers besliste ze dat de provinciale maatregelen niet verlengd zullen worden en dat de nachtklok en het verplicht dragen van het mondneusmasker vervallen. Hiermee komt de provincie Antwerpen opnieuw gelijk aan de maatregelen die de Federale Regering nam.” Eind juli naderde het reproductiegetal voor provincie Antwerpen de waarde 2, wat neerkomt op een exponentiële versnelling van de epidemie. Momenteel bedraagt de R-waarde voor provincie Antwerpen 0.83. Dit is een lichte stijging tegenover vorige week (0.73) maar is op Luik na de laatste R-waarde van België.

Daarnaast kent de provincie Antwerpen een sterke daling van het aantal besmettingen tegenover vorige week, maar blijft het aantal nog steeds op 732 nieuwe besmettingen liggen. Ook het aantal geregistreerde besmettingen per 100.000 inwoners evolueert gunstig en ligt momenteel op 39,2 op 100.000.

“Maar”, zegt Berx er meteen bij. “Ik wil iedereen wel de raad geven om steeds een mondneusmasker op zak te hebben en om het op te zetten wanneer het risico op besmetting reëel is. We moeten de goede gewoonten met z’n allen vooral toepassen omdat we waarde hechten aan onze gezondheid en die van onze medemensen. Net zoals we in het kader van verkeersveiligheid ten volle beseffen dat drinken en rijden niet samen gaan, zo moet ons gedrag ook voor het Covid-19-virus een automatisme worden.”

De maatregelen werden in grote mate goed nageleefd, waardoor het aantal inbreuken al bij al beperkt bleef. Vanaf 29 juli werden in de provincie Antwerpen 1.293 pv’s opgesteld voor inbreuken tegen de coronamaatregelen. De meest voorkomende vaststellingen hebben betrekking op inbreuken tegen de mondmaskerplicht (879 pv’s), gevolgd door inbreuken tegen maatregelen in de horeca (229 pv’s) en de avond-/nachtklok (113 pv’s) en voor het overtreden van het samenscholingsverbod (72 pv’s). Tot slot waren er ook 36 spuwincidenten waarbij politie en hulpverleners betrokken waren.