Geen afvalophaling op 21 juli, meeste stadsdiensten houden deuren dicht AMK

16 juli 2020

13u17 0 Antwerpen Op de Nationale Feestdag, dinsdag 21 juli, geldt een aangepaste regeling voor de bereikbaarheid van de stadsdiensten. Er is ook geen afvalophaling op 21 juli.

Op brugdag maandag 20 juli werken de meeste diensten volgens de gewone zomerregeling. Op de Nationale Feestdag, 21 juli, zijn de meeste stadsdiensten gesloten, zoals bibliotheken, overdekte zwembaden en sporthallen. Openluchtzwembad De Molen en Zwemvijver Boekenberg zijn wél open, net als de stedelijke musea.

In de nacht van zondag 19 op maandag 20 juli en maandag 20 juli overdag wordt het afval gewoon opgehaald. In de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 juli en dinsdag 21 juli overdag is er geen afvalophaling. Antwerpenaars die in een ophaalzone wonen waar het afval op die dagen wordt opgehaald, mogen uitzonderlijk hun huisvuil de volgende werkdag aanbieden. Het afval wordt dan woensdag opgehaald.

Op maandag 20 juli zijn de recyclageparken open, op dinsdag 21 juli niet. Let wel: de recyclageparken werken nog steeds enkel op afspraak.