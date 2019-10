LBC volwassenonderwijs Gesponsorde inhoud Geef jezelf en je carrière een boost met deze interessante opleidingen voor volwassenen Advertorial van LBC volwassenonderwijs

30 oktober 2019

09u00 0 Antwerpen Ben je werknemer of zelfstandige en kan je professionele kennis weleens een opfrisbeurt gebruiken? Dan is LBC Volwassenenonderwijs je redder in nood: ze bieden je een gevarieerd en eigentijds opleidingsaanbod aan, afgestemd op de arbeidsmarkt.

Ein, deux, three, cuatro

Meertaligheid was lang een troef van ons, Vlamingen, maar die reputatie maken we steeds minder waar. Onze talenkennis neemt af. Waarschijnlijk zit het feit dat we meer op hulpmiddelen als vertaalsoftware en online bronnen steunen, daar voor heel wat tussen. Maar een taal leeft en heeft zuurstof nodig om te kunnen groeien. Bij LBC leer je een taal zoals het hoort: in een prettig en veilig klimaat, gecoacht door een professionele en communicatieve lesgever. Je durf om te spreken krijgt er een heuse boost door en natuurlijk ook je carrière. Want talenkennis loont, altijd.

Computer says no

Je professionele carrière heeft er ook baat bij als je jouw ICT-skills nu en dan een update geeft. De wereld van computers, smartphones en digitale tools is er eentje die zich razendsnel ontwikkelt, bijblijven (of er gewoon mee beginnen) is dus sowieso een goed idee. Het opleidingsaanbod van LBC volwassenenonderwijs evolueert voortdurend mee en houdt de vinger aan de pols. Zo ben je na je lessenreeks weer helemaal up-to-date op ICT-vlak.

Dat de lessen helemaal afgestemd zijn op het huidige werkveld, geldt ook voor de andere professioneel georiënteerde opleidingen die het centrum aanbiedt. Van boekhoudkundig bediende tot hostess, van polyvalent verkoper tot begeleider in de kinderopvang: de opleidingen dompelen je onder in het huidige werkveld en leren je alle essentiële skills aan.

Lessen op maat

Wat je motiveert om voor een opleiding te kiezen, verschilt natuurlijk afhankelijk van je job of je interesses. LBC Volwassenenonderwijs kan als onderwijsinstelling uitpakken met tonnen ervaring en houdt dan ook rekening met de meest uiteenlopende leerbehoeften. Jezelf een opleiding of cursus gunnen is nuttig én tegelijk plezierig. Je komt er alles over te weten op de website: www.lbconderwijs.be.