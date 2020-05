Geef je mama haar stamboom cadeau voor Moederdag: Histories wil Vlamingen laten kennismaken met hun ‘voormoeders’ AMK

06 mei 2020

11u34 0 Antwerpen Ook nog op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op maandag 2 maart werd het startschot gegeven van ‘MamaMito’, een nieuw burgerwetenschapsproject. Het doel: zoveel mogelijk Vlamingen hun moederlijke stamlijn laten opstellen en hen zo laten kennismaken met hun ‘voormoeders’. Je kan het resultaat afdrukken als cadeau voor je mama, én je helpt er de wetenschap mee vooruit.

In stamboomonderzoek beperken veel mensen hun speurtocht tot de vaderlijke lijn of de stamlijn van de familienaam. Daar wil ‘MamaMito’ verandering in brengen. “Op dit moment gaat veel aandacht naar onze voorvaders, maar onze familiegeschiedenis wordt uiteraard ook gevormd door onze voormoeders”, zegt genetisch genealoog Maarten Larmuseau (Histories vzw & KU Leuven). “Dat het woord ‘voormoeder’ zelfs niet in de Van Dale woordenboek is opgenomen, illustreert dat zij vaak verborgen blijven. Het is bovendien natuurlijk een stuk moeilijker om de moederlijke stamlijn - van jouw moeder naar haar moeder naar haar moeder en zo verder - op te stellen omdat de familienaam elke generatie verandert. Daarom willen we met dit project voor de nodige ondersteuning zorgen.”

Via de website van MamaMito kan je stap per stap de stamboom van je eigen voormoeders aanvullen. Vervolgens gaat de app op zoek naar verre maternale verwanten onder de deelnemers. Bereidwillige koppels van verre verwanten worden geselecteerd voor het biologisch en genetisch onderzoek naar mitochondriaal DNA. Dit speciaal stukje DNA wordt immers enkel via de moeder en dus uitsluitend in moederlijn overgeërfd. “Op deze manier kunnen wij als wetenschappers meer te weten komen over de genetische variatie in het mitochondriale DNA tussen en binnen families in Vlaanderen. En tegelijkertijd komen de deelnemers meer te weten over hun eigen afkomst en familiegeschiedenis, een win-win dus.”