Gedumpte bidons en vuilniszakken onder brug Ring is mogelijk drugsafval Sander Bral

06 januari 2020

17u26 0 Antwerpen Onbekenden hebben mogelijk drugsafval gedumpt onder de brug aan Straatsburgdok Noordkaai in Antwerpen-Noord. Een passant belde maandagvoormiddag de politie omdat hij niet-gelabelde bidons en vuilniszakken zag liggen onder de brug. De brandweer en de civiele bescherming kwamen ter plaatse om de bidons en zakken op te ruimen. De inhoud ervan wordt onderzocht.

Het is nog onduidelijk welke vloeistoffen er in de bidons zaten en welke producten in de vuilniszakken. Dat wordt onderzocht. De federale gerechtelijke politie onderzoekt de zaak verder. Wie de bidons en zakken aan het Straatsburgdok onder de brug van de Antwerpse Ring gedumpt heeft, is voorlopig nog een raadsel.