Gedenkplaat voor Eugeen Van Mieghem onthuld aan woonplaats op Antwerps Eilandje BJS/BLG

16 november 2019

21u46 0 Antwerpen Op het Antwerpse Eilandje heeft burgemeester Bart De Wever zaterdag een gedenkplaat onthuld voor kunstenaar Eugeen Van Mieghem (1875-1930). De plaat hangt aan de gevel van een gebouw in de Montevideostraat dat op de plaats staat waar destijds de herberg van Van Mieghem’s moeder stond en van waaruit de kunstenaar het havenleven en de landverhuizers van rederij Red Star Line schilderde en tekende.

Eugeen Van Mieghem kon tijdens zijn leven niet op veel erkenning rekenen, maar zijn werk is de voorbije decennia steeds meer in trek geraakt, ook internationaal. “Het oeuvre van Van Mieghem is uniek, zowel op artistiek vlak als qua thema’s”, zegt De Wever. “Hij was de enige die in die tijd havelozen en Joodse migranten in beeld bracht. We staan hier bovendien rechtover een voormalig emigratiecentrum dat niet bepaald bij iedereen geliefd was, actueler kan haast niet.”

De herberg van Van Mieghem’s moeder bevond zich inderdaad tegenover de gebouwen van rederij Red Star Line, die tussen 1873 en 1934 zowat 2 miljoen landverhuizers naar Amerika bracht. Op die plek is nu ook het Red Star Line Museum gevestigd. Een bijkomend motief voor de gedenkplaat is dan ook dat bezoekers van het museum eraan herinnerd worden dat Van Mieghem de landverhuizers prominent in beeld bracht.