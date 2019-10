Gedaan met verloren lopen in Antwerps justitiepaleis: gloednieuw onthaalpunt wil ‘klanten’ beter vooruithelpen BJS

23 oktober 2019

16u07 1 Antwerpen Wie voor een procedure in het Antwerpse Vlinderpaleis moet zijn, loopt verloren. En wie juridisch advies zoekt of hulpverlening nodig heeft, wordt er wandelen gestuurd. Met de oprichting van een gloednieuw onthaalpunt, dat gerechtelijke én hulpverlenende organisaties samenbrengt, wil justitie haar ‘klanten’ beter vooruithelpen.

Het justitiepaleis op de Bolivarplaats is een huis met vele kamers. De rechtbank van eerste aanleg, het vredegerecht, de politie- arbeids- en ondernemingsrechtbank, de respectievelijke griffies én de parketten: ze zitten allemaal in hetzelfde statige gebouw. Wie een vonnis wil inkijken, een rijbewijs komt inleveren of de boeken wil neerleggen, loopt al gauw hopeloos verloren. En wie juridisch advies of hulpverlening nodig heeft, wordt er wandelen gestuurd.

Om de rechtzoekenden (dat zijn er gemiddeld 850 per dag) beter vooruit te helpen, komt er in het Vlinderpaleis een ‘geïntegreerd onthaal’ (GBO), waar gerechtelijke en hulpverlenende organisaties nauw zullen samenwerken. Het onthaalpunt bestaat uit drie pijlers: een griffiepunt waar je terechtkunt voor vragen voor alle verschillende griffies in het gebouw, een zaaltje voor eerstelijns juridisch advies van advocaten én een hulpverleningspunt waar medewerkers van het CAW zich ontfermen over wie bijvoorbeeld na een vonnis hulp zoals schuldbemiddeling of opvang nodig heeft.

Klantgericht werken

“Een vrederechter kan bijvoorbeeld na een uithuiszetting de persoon in kwestie aanraden om zich naar het hulpverleningspunt in het justitiepaleis te begeven. Daar kan men hem of haar dan doorverwijzen naar de juiste diensten”, zegt provinciaal rechtbankvoorzitter Bart Willocx. “We willen op de rechtbank meer ‘klantgericht’ werken en vanuit het standpunt van de burger denken, maar ook zorgen dat de rechtbank niet meer alleen als boeman wordt gezien. Een vonnis alleen is immers zelden een eindoplossing.”

Het GBO is al sinds mei actief, maar begin 2020 zullen alle betrokken diensten erin geïntegreerd zijn en de huidige onthaalzone wordt binnenkort nog omgebouwd om de ontvangst van bezoekers zo vlot mogelijk te laten verlopen. Op termijn is het de bedoeling om er ook computers te plaatsen waar je bijvoorbeeld meteen een vonnis digitaal kan inkijken.