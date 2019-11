Gedaan met ‘rotherrie’ van Antwerpse politiehelikopter, hier is drone Yacob Patrick Lefelon

20 november 2019

14u11 0 Antwerpen De Antwerpse politie en brandweer draaien twee weken proef met de volledig automatische drone Yacob. Er komt geen piloot meer aan te pas. Dankzij Yacob is de Antwerpenaar binnenkort van de ‘rotherrie’ van de politiehelikopter verlost. De drone vliegt geruisloos aan 25 km/uur op een hoogte van 35 meter naar zijn bestemming.

Philip De Visscher van privé-firma DroneMatrix pakte zijn medewerkers woensdagmiddag stevig vast: “Goed gedaan. Perfecte test.” De drone van DroneMatrix waarmee de politie en brandweer proefdraaien, had zijn eerste test prima uitgevoerd. “Yacob” zoals de drone heet was opgestegen aan zijn dockingstation op de Oudaan en hing amper twee minuten later boven een brandende bestelwagen op de Plantinkaai. De beelden van zijn (warmte-)camera kwamen haarscherp binnen in de commandkamer van de politie.

De drone duidde tientallen objecten aan tijdens zijn vlucht. De operator pikte er één object uit: de vluchtende chauffeur van de bestelwagen en stuurde de drone erachter aan. Een politiecombi kon minuten later de verdachte arresteren.

Burgemeester Bart De Wever en zijn korpschefs Serge Muyters (politie) en Bert Bruggemans (brandweer) zijn tevreden over het experiment dat past in een Europees project. De Wever ziet veel voordelen in vergelijking met de huidige politiehelikopter. Yacob is goedkoper, veel sneller en vooral veel stiller. “Als Antwerpenaars één klacht hebben over de helikopter, is het wel de rotherrie die hij maakt”, dixit De Wever.

Enkel bij incidenten

Speciaal aan de Antwerpse drone is dat hij volledig automatisch werkt. Andere korpsen werken met drones die door een piloot worden bestuurd.

Operator Willem Willemsens van de politie: “De drone krijgt van de operator in de commandokamer een opdracht. Hij bestudeert de vliegroutes op basis van de 3D-kaart van Antwerpen in zijn geheugen. Hij checkt de weersomstandigheden en is vertrokken. Voorlopig testen wij Yacob enkel bij incidenten zoals een zwaar ongeval of een zoektocht naar een verdachte. Theoretisch zou de drone ook kunnen ‘patrouilleren’, maar hij kan zelf geen onderscheid maken tussen verdachte of gewone burgers. Dat blijft mensenwerk.”

Ook de brandweer ziet veel mogelijkheden. Commandant Bruggemans had graag een drone gehad bij de zware ontploffing in Wilrijk. “De politiehelikopter heeft 20 minuten nodig om in Antwerpen te geraken. De drone is er tien keer sneller. Bovendien moest de heli op grote hoogte blijven vliegen. De wieken zorgen voor zo’n luchtverplaatsing dat de resterende muren toch naar beneden zouden vallen. De drone zou veel lager kunnen komen.”

De wetgeving laat voorlopig geen automatische drone-vluchten toe in België. In het buitenland kan dat wel. De firma Drone-Matrix levert automatische drones aan veiligheidsfirma’s in Oman en Singapore.

Philip De Visscher: “Met een zestal dockingstations verspreid over Groot-Antwerpen kan politie en brandweer over een eigen drone-netwerk beschikken. Eén volledig uitgerust station met drone kost 65.000 euro, maar bij de aanleg van een netwerk kan die prijs met de helft dalen.”

Het Antwerpse stadsbestuur heeft een aanbesteding voor de aanleg van een drone-netwerk uitgeschreven. Zes firma’s hebben zich daarop ingeschreven.

Drone Yacob:

- vertrekt automatisch en landt automatisch

- is uitgerust met drie camara’s: infrarood camera, 360° camera en multispectraal camera

- camera’s kunnen nummerplaten en ADR-borden op vrachtwagens lezen

- kan in noodgevallen landen met een parachute

- vliegt gemiddeld 25 km/uur op een hoogte van 35 meter

- kan gemiddeld 20 minuten in de lucht blijven