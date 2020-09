Exclusief voor abonnees Gedaan met lege stadions: Beerschot mag vanaf nu 3.200 abonnees toelaten Philippe Truyts

11 september 2020

14u44 0 Antwerpen Witte rook voor het Kiel: vanaf maandag – tegen Racing Genk – kunnen 3.200 Beerschotsupporters hun ploeg aanmoedigen. Dat betekent dat elke abonnee de helft van de thuismatchen kan bijwonen. “Na zes maanden mogen we eindelijk weer naar het stadion”, zegt een opgeluchte Frank De Lee van supportersclub 1914.

Net als alle andere clubs moest Beerschot een plan indienen bij de Pro League en de stad Antwerpen. Vrijdag kwam de verlossing. “Het is ons toegelaten om het Olympisch Stadion in te delen in acht zones, met telkens 400 mensen”, zegt Sven Van den Abbeele, woordvoerder van de club. Tribune 3 – met de vakken I, J en K – telt als enige drie zones. Tribune 2, waar in normale tijden de bezoekende fans staan, heeft slechts één zone. Tribune 1 en 3 zijn in twee zones opgedeeld.

