Gedaan met de groene loper: werken eerste deel Meir en De Keyserlei afgerond ADA

15 juli 2019

Gedaan met de groene loper naar de Meir. Het voetpad aan de winkel­zijde en de rijweg van de De Keyserlei zijn klaar. Autoverkeer moet nog even wachten.

Het eerste deel van de heraanleg van de De Keyserlei zit erop. De afgelopen maanden werkte de aannemer de metrotoe­gang, het voetpad en de rijweg verder af. De metrotoe­gang blijft voorlopig dicht, maar het voetpad en de rijweg gaan wel al open voor voetgan­gers en fietsers. Autover­keer moet nog even wachten. Hierdoor moeten shoppers niet meer langs de groene loper lopen maar hebben ze opnieuw alle ruimte om van het station naar de Meir te wandelen.

De zone rond de lichtput maakt deel uit van de wandel­bou­le­vard tussen het Centraal Station en de Teniers­plaats. Omdat deze zone vanaf eind juli deels mee wordt opgenomen in de werfzone van de A-tower, heeft de aannemer deze voorlopig aangelegd in grijze asfalt. Wanneer de A-tower klaar is, wordt die zijde van de De Keyserlei ook aangepakt. Dan zal het grijze asfalt plaats­maken voor het kenmer­kende gele asfalt van de wandel­bou­le­vard.