Gedaan met boeken kiezen binnen de 30 minuten: maatregelen in bibliotheek worden versoepeld David Acke

30 juni 2020

14u14 0 Antwerpen Met de zomervakantie voor de deur zijn de bibliotheken van de stad Antwerpen verheugd een derde fase van heropstart te kunnen aankondigen. Vanaf 1 juli worden de veiligheidsmaatregelen verder versoepeld en mogen de Antwerpse bibliotheken opnieuw activiteiten organiseren en gezinnen en groepen ontvangen.

Vanaf 1 juli mogen de bibliotheken van de stad Antwerpen opnieuw activiteiten organiseren, gezinnen en/of (klas)groepen verwelkomen en computers ter beschikking stellen. De Antwerpse bibliotheken breiden hun dienstverlening uit met publieksactiviteiten wat betekent dat ze opnieuw workshops, voorstellingen en concerten mogen inrichten. Vaste pijlers als Leeslekker (voorleessessies voor kinderen) en Samen Lezen (voor volwassenen) kunnen opnieuw aangeboden worden. Creatieve vakantieateliers, leesacties en activiteiten op locatie maken het zomeraanbod compleet.

Bib Permeke opent opnieuw de deuren om 10 uur in plaats van om 12 uur. Ook de tijdsdruk om een bibliotheekbezoek binnen het half uur af te ronden, valt weg. Leden van de bibliotheek mogen de tijd nemen om het gewenste lees-, kijk- of luistermateriaal uit te kiezen. Deze versoepeling betekent evenwel niet dat de bibliotheek al terug de ontmoetingsplek is waar men lange(re) tijd kan verblijven om bijvoorbeeld de krant te lezen, maar op sommige plekken wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen door de inrichting van leestuinen. Ook alle publieke pc’s zijn opnieuw beschikbaar.

Bibmobiel

De Antwerpse bibliotheken lanceren deze zomer de Bibmobiel. Van 8 juli tot en met 30 augustus 2020 trekt de Bibmobiel met verhalen en boekentips de verschillende wijken in. De Bibmobiel houdt halt bij het Moorkensplein, Kielpark, Sint-Andriesplaats, Falconplein, Jos Verhelstplein, Sint-Jansplein, Tampicoplein, Sint-Andriesplaats, Linkeroever (bib Elsschot), Koning Albertpark en het Laar. Elk van deze locaties doet de Bibmobiel vier maal aan.

Tijdens deze literaire ontdekkingstocht voor jong en oud nodigen de Antwerpse bibliotheken auteurs, illustratoren en muzikanten uit om samen met het publiek te verdwalen in verhalen. Met namen als Anne Provoost, Gaea Schoeters, Amina Belorf, Andy Fierens, Mattias De Leeuw, Bart Van Nuffelen, stadsdichter Seckou Ouologuem en nog vele anderen beloven het boeiende namiddagen te worden. Er is ook een ruilboekenkast om in te snuisteren. Data en locaties van de Bibmobiel zijn terug te vinden op antwerpen.bibliotheek.be.

Pop-upzomerbibs

Ook Bib Permeke kiest voor een vakantie(gevoel) dicht bij huis en installeert samen met enkele partners pop-upzomerbibs. In de Babelbühne aan de Slachthuissite brengt Bib Permeke Babelfabels voor en met anderstaligen. In samenwerking met theatergezelschap Comp. Marius strijkt de jeugdbibliotheek dit jaar neer in de leestuin van Bib Permeke. In samenwerking met De Dagen en coStA wordt de volwassenenwerking van Bib Permeke georganiseerd onder de hangar van ontmoetingscentrum coStA. Jongeren vinden de Urban Bib terug in de Zomerfabriek, hiervoor gaat Bib Permeke een samenwerking aan met Zomer van Antwerpen.