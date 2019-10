Gecrashte politiewagen was op weg naar (vals) bomalarm Patrick Lefelon

21 oktober 2019

12u21 82 Antwerpen De zware aanrijding tussen een politievoertuig en een vuilniswagen maandagmiddag op de Noordersingel gebeurde naar aanleiding van een bomalarm. De politiewagen reed met sirene en blauwe zwaailichten aan toen hij op de huisvuilwagen botste. Drie agenten raakten ernstig gewond.

Het ongeval deed zich voor aan de doorsteek naar het parkeerterrein van Park Spoor Oost, halfweg de Noordersingel. Een politiewagen kwam uit de richting van de Turnhoutsepoort en wilde aan de verkeerslichten afslaan. Net op dat moment kwam er een huisvuilwagen aangereden uit de andere richting.

Volgens onze informatie reed de politiewagen prioritair, met zwaailichte en sirene aan, omdat er kort voordien een noodoproep was geweest voor een bomalarm. Volgens die melding zou er een bom langs de sporen in de buurt van het Centraal Station. Achteraf bleek dat het bomalarm vals was.

Dak losgeknipt

Bij het afslaan naar Park Spoor Oost botste de politiewagen met zijn rechtervoorkant op de linkervoorkant van de vrachtwagen. De klap was zo hevig dat de geknelde inspecteurs door de brandweer uit de wagen moesten worden bevrijd. Daarvoor werd het dak van de politiewagen losgeknipt. Verschillende ziekenwagens en een MUG-arts kwamen ter plaatse.

Na het bevrijden van de slachtoffers werd het kruispunt afgebakend voor de komst van de federale wegpolitie. Die werd erbijgehaald omdat de lokale politie betrokken partij is in het ongeval en zelf geen processen-verbaal kan opstellen. Een politiehelikopter maakte enkele luchtopnames van de plaats van het ongeval. De Noordersingel bleef de hele namiddag afgesloten.

Rode licht

Enkele getuigen die de aanrijding zagen gebeuren, werden ondervraagd. Er werd geen verkeersdeskundige bijgehaald. Het verdere onderzoek moet uitwijzen of de politiewagen door het rode licht reed en aan welke snelheid dat gebeurde. Politiewagens die prioritair rijden, mogen aan gematigde snelheid een rood verkeerslicht negeren. Naar de letter van de wet moet een prioritair voertuig “stapvoets” door het rode licht rijden; in de praktijk mag dat iets sneller naargelang de hoogdringendheid van de noodoproep. In het verleden zijn al agenten voor de politierechter gedaagd omdat zij met te hoge snelheid door het rood reden.

De huisvuilwagen kwam uit de andere richting, vanaf het Sportpaleis, gereden. De bewering dat de vuilniswagen het terrein van Park Spoor Oost kwam afgereden en rechtsaf de Singel opdraaide, kon niemand bevestigen.

De drie inspecteurs in de politiewagen raakten ernstig gewond maar waren nooit in levensgevaar. Minstens één van hen werd maandagmiddag met spoed geopereerd en verder verzorgd op de intensieve afdeling.

De twee vuilnismannen werden lichtgewond en werden ter controle onderzocht in het ziekenhuis.

Medeleven

De lokale politie zorgde voor opvang van de familieleden en de collega’s van de slachtoffers. In een tweet liet de politie weten erg dankbaar te zijn voor de vele steun. “Het hele korps leeft mee met de slachtoffers en hun familie. We zijn dankbaar voor de vele blijken van medeleven die ons bereiken.”