Gebuisde chauffeur krijgt werkstraf voor bedreigingen aan examinator Patrick Lefelon

29 oktober 2019

16u23 0 Antwerpen Leerling-chauffeur Youssef A. (19) is veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur omdat hij op het examencentrum in Deurne bijna een examinator omverreed. Die had hem net gebuisd. Volgens het parket ging het om een poging doodslag; de rechter zwakt de feiten af tot “ernstige bedreigingen.”

Youssef A. uit Antwerpen was op 12 februari net achttien jaar geworden. Hij wilde koste-wat-kost een rijbewijs halen. Op 21 februari legde hij al voor de derde keer het praktische examen af. Hij werd begeleid door zijn vader.

De rit rond het examencentrum in Deurne verliep niet zonder fouten en dus moest Youssef A. terugkeren. Op de parking van het examencentrum deelde de 62-jarige examinator M. mee dat Youssef voor de derde keer gebuisd was. Youssef A. eiste een nieuwe kans. De instructeur raadde hem aan een nieuwe afspraak te maken. Hij stapte hij met de vader van de jongeman uit en wilde naar binnen gaan.

Direct daarna hoorde de examinator een doffe klap. Hij keek om en zag dat Youssef A. in volle vaart achteruit was gereden tegen enkele plastic waterbakken. Youssef A. schakelde in vooruit en kwam met gierende banden richting de examinator gereden. Die kon nog net een stap opzij zetten zodat hij niet werd aangereden. De zoon en zijn vader riepen de examinator na: “Wij zullen je nog wel vinden.”

Volgens het Antwerpse parket had Youssef A. de intentie om de examinator M. aan te rijden. Ook een collega van M. en een andere leerling-chauffeur spraken van een erg gevaarlijke situatie waarbij mensen moesten opzijspringen.

De rechter gelooft Youssef A. echter die op het proces verklaarde dat hij nooit de bedoeling had iemand te raken toen hij met gierende banden het examencentrum verliet.

Youssef A.: “Na die slechte uitslag wilde ik de parking snel verlaten om even alleen te zijn.”

De jongeman die nog studeert, moet een werkstraf van 150 uur uitvoeren. Hij krijgt ook een boete van 400 euro te betalen.