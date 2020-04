Gearresteerde Antwerpse rapper ontsnapt uit het ziekenhuis: “Hij wordt actief opgespoord” BJS

25 april 2020

14u09 6 Antwerpen Er is een zoektocht bezig naar de Antwerpse rapper Para Turk. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en wordt bevestigd door de lokale politie. Ibrahim ‘Para Turk’ A. (24) werd dinsdag tijdens de opnames van een videoclip gearresteerd omdat hij zijn voorwaarden schond. Later op de dag ontsnapte hij uit het ziekenhuis.

Ibrahim ‘Para Turk’ A. kwam dinsdag in het vizier van de autoriteiten, toen hij met een aantal vrienden bezig was met video-opnames onder het viaduct van de A12 in Wilrijk. De politie vond dat het gezelschap daarmee de coronaregels overtrad en ging over tot controle.

Maar was blijkbaar tegen de zin van de jonge rapper en er ontstond discussie. “Hij had cannabis op zak en schond op die manier zijn voorwaarden”, zo bevestigt Wouter Bruyns van de Antwerpse lokale politie. Para Turk werd vervolgens opgepakt, maar slaagde erin uit de combi te ontsnappen. Ver kwam hij echter niet.

Last van enkel

Eenmaal aangekomen in het politiekantoor zei Para Turk dat hij last had van zijn enkel. De enkel deed blijkbaar zo’n zeer dat beslist werd om de jonge rapper voor controle over te brengen naar het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem. Daar profiteerde Para Turk van een ogenblik van onoplettendheid van zijn bewakers en nam hij opnieuw de benen. Ditmaal werd hij niet meer aangetroffen. “De verdachte is sindsdien spoorloos. Hij wordt door onze diensten actief opgespoord”, aldus politiewoordvoerder Bruyns.

Daags na het incident dook op de Youtube-pagina van ParaTurk dan plots de videoclip met de opnames onder het viaduct van de A12 op. Onder het nummer, dat de titel ‘Tot Snel’ kreeg, staat te lezen: “Para Turk is voor de moment geseind en word (sic) gezocht door de politie”.

Seksuele uitbuiting

Para Turk is zeer goed gekend bij politie en justitie. Enkele jaren geleden werd hij door het hof van beroep in Antwerpen definitief veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor de seksuele uitbuiting van een 15-jarig meisje. Hij bood het meisje aan op sekssites en reed haar naar de klanten. De inkomsten moest zij afstaan. Het slachtoffer kreeg ook cocaïne van de rapper. Toen ze wilde vluchten ging Para Turk haar achterna en loste een schot met zijn alarmpistool.

Nadat de strafuitvoeringsrechtbank Para Turk in 2017 met een enkelband had vrijgelaten, bedankte hij met een nieuwe videoclip op Youtube: “Fock de rechter!”. Later belandde de rapper opnieuw in de cel na het schenden van zijn voorwaarden. Zijn (voorlopig) laatste wapenfeit dateerde van vorig jaar, toen hij zijn vriendin een bloedneus had geslagen.