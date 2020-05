Gearresteerde Antwerpse rapper, die uit ziekenhuis ontsnapte, blijft minstens tot 19 mei in de cel BJS

08 mei 2020

De strafuitvoeringsrechtbank zal zich op 19 mei buigen over het lot van de Antwerpse rapper Ibrahim 'Para Turk' A. (23). Dat bevestigt zijn advocaat Anthony Mallego. Tot dan blijft hij alvast in de cel. Para Turk bood zich woensdag aan in de gevangenis nadat hij twee weken eerder na een arrestatie was ontsnapt.

De feiten dateren van 21 april. Para Turk was toen onder het viaduct van de A12 in Wilrijk met een aantal vrienden bezig met video-opnames. De politie vond dat het gezelschap daarmee de coronaregels overtrad en ging over tot controle. Omdat Para Turk cannabis op zak had – en zo een van zijn voorwaarden schond - werd hij opgepakt. Toch slaagde de rapper erin uit de combi te ontsnappen. Ver kwam hij echter niet.

Last van enkel

Eenmaal aangekomen in het politiekantoor zei Para Turk dat hij last had van zijn enkel. De enkel deed blijkbaar zo veel pijn dat beslist werd om de jonge rapper voor controle over te brengen naar het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem. Daar profiteerde Para Turk van een ogenblik van onoplettendheid van zijn bewakers en nam hij opnieuw de benen. Ditmaal werd hij niet meer aangetroffen.

Woensdag bood Para Turk zich dan plots aan in de gevangenis van de Antwerpse Begijnenstraat. Hij had na zijn vlucht zijn enkelband doorgeknipt.