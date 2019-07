Gastgezinnen gezocht voor verblijf uitwisselingsstudenten CVDP

10 juli 2019

WEP, een organisatie voor interculturele uitwisselingen en taalverblijven, is op zoek naar gastgezinnen in Antwerpen. Uitwisselingsstudenten van over de hele wereld zullen bij hen verblijven tijdens een semester aan een Vlaamse middelbare school.

Eind augustus arriveren een vijftiental studenten in Vlaanderen om er tijdelijk te studeren aan een middelbare school. Velen onder hen zijn Walen, maar er zijn ook enkele Zuid-Amerikaanse en Aziatische studenten op zoek naar een gastgezin.

“Elk soort gezin kan gastgezin worden, dus ook eenoudergezinnen of koppels zonder kinderen”, vertelt Sarah Buelinckx, marketingmanager van WEP. De gezinnen moeten gemotiveerd zijn om een student met een andere cultuur te ontvangen en deel te laten uitmaken van hun dagelijkse leven. WEP vraagt een bewijs van goed gedrag en zeden en een huis dat voldoet aan de nodige hygiënische normen. Deze zaken worden nagegaan tijdens een intakegesprek. “De meerderheid van de gezinnen en de studenten is steeds heel tevreden over de uitwisseling”, vertelt Sarah. “Als er zich toch problemen voordoen, dan zal WEP daarin bemiddelen.”

Debbie Dausy, de lokale coördinatrice voor gastgezinnen in de provincie Antwerpen, was het voorbije semester zelf gastmoeder van de Waalse studente Emilie (18). “Het was een superervaring”, vertelt ze. “Emilie paste zich vlug aan en was heel sociaal. Zo werd ze al snel een deel van het gezin”. Ook Emilie ervaarde de uitwisseling positief. Voor haar was het de ideale kans om haar Nederlands bij te schaven, voordat ze in september start aan haar opleiding tot leerkracht Nederlands en Engels.

Wil je gastgezin voor WEP worden? Mail dan naar gastgezin@web.be of kijk op de website http://www.wepwindrose.be/nl voor meer informatie.