Gast in eigen stad: vzw Fameus helpt kunstenaars bij vinden van atelier ADA

13 september 2019

15u45 0 Antwerpen Fameus vzw wil met hun project GAST amateurkunstenaars helpen bij het vinden naar een geschikte ruimte om hun metier te beoefenen. Vanaf oktober kan iedereen zich aanmelden. Het startschot wordt nu zondag al gegeven.

Kunstenaars en leegstaande ruimtes in Antwerpen naar elkaar toe brengen, dat is het doel van FAMEUS en het project GAST. Te gast zijn in eigen stad en ervoor zorgen dat lokale kunstenaars hun metier kunnen beoefenen. “Vanaf oktober kunnen amateurkunstenaars bij ons terecht voor het zoeken van een geschikt atelier. Na een gesprek kunnen we inschatten wat de kunstenaar zoekt en hoe lang hij of zij een ruimte nodig heeft. Dankzij het gesprek kunnen we de ideale ruimte vinden”, vertelt Shamisa Debroey van Fameus.

Schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud ziet veel voordelen in GAST. “Cultuur is creëren, ontdekken en beleven. Cultuurbeleving verbindt mensen onderling en met onze stad. En dat is ook wat Fameus doet. Ze scheppen in samenwerking met de stad mogelijkheden om te presenteren, te ontmoeten en talenten te ontwikkelen. Via amateurkunst versterken ze het sociale weefsel in onze stad.”

Zondag kunnen die kunstenaars alvast kennismaken met de vzw tijdens Tekenpudding. Dat vindt plaats in zaal Zirkus. “We hebben een heuse kermis in papier gebouwd waar een ballenkraam staat maar ook een waarzegger. Op deze ludieke manier kunnen kunstenaars bij ons terecht met al hun vragen. En bovendien leren wij hen al wat kennen”, aldus Shamisa.