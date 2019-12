Garagist krijgt 8 jaar cel voor fout geleverde drugscontainer PLA/Belga

19 december 2019

20u24 0 Antwerpen Drie mannen zijn veroordeeld tot 8 jaar cel voor de invoer van 280 kg cocaïne. Het onderzoek kwam op gang toen een container met motoronderdelen uit Costa Rica per vergissing bij een bouwbedrijf in Merksem werd afgeleverd. De bouwfirma verwittigde de politie.

De container werd begin november 2018 naar een bouwbedrijf aan de Bredabaan in Merksem gebracht. Op de documenten van de transporteur stond de naam van het bouwbedrijf als bestemmeling vermeld, alleen stond er een verkeerd huisnummer, namelijk dat van een loods even verderop. Omdat het al de derde keer was dat er een container verkeerd werd afgeleverd, verwittigden de zaakvoerders de politie.

De loods werd gehuurd door Mohcine E.M., die ze op zijn beurt had onderverhuurd aan Foad Y., de échte bestemmeling van de container. Hij zei dat hij een lading te reviseren motoren verwachtte. Toen er in de motoren een gaatje werd geboord, bleek er cocaïne in verborgen te zijn.

Tesla

Nederlander Foad Y. verklaarde daar niets van af te weten. “Ik ben een automechanicien. Drugs is niets voor mij. Geef mij auto’s en motoren om te reviseren, daar weet ik alles van”, zei Foad. De man werkt tegenwoordig bij autobouwer Tesla in Nederland.

Ook cafébaas Mohcine E.M., die volgens de procureur het onderhuurcontract van de loods had vervalst, ontkende iedere betrokkenheid. De derde beklaagde is Jaouade Z., de neef van Foad Y. Hij stond mee als contactpersoon vermeld op documenten. Ook hij ontkende.

Vrijspraak



Bij huiszoekingen werd in het café van Mohcine E.M. aan de Diepestraat in Antwerpen-Noord twee kilo cocaïne gevonden achter wat rommel in een pizzaoven. En in een pand aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout, dat Jaouade Z. verhuurde aan zijn neef Foad Y., werd een cannabisplantage in opbouw aangetroffen.

Het openbaar ministerie vorderde voor Foad Y. acht jaar cel en voor Mohcine E.M. en Jaouade Z. zeven jaar cel. Foad Y. pleitte schuldig aan de plantage, maar vroeg voor de andere tenlasteleggingen de vrijspraak. Mohcine E.M. en Jaouade Z. gaan voluit voor de vrijspraak.

De rechters vonden dat de drie verdachten een even grote rol hadden gespeeld binnen hun criminele organisatie. Daarom krijgen zij ook dezelfde straf: 8 jaar effectief. Zij moeten ook elk een boete van 40.000 euro betalen.