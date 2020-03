Gangster overvalt hotelgast omdat zijn pistool nog in de kamer ligt Patrick Lefelon

18 maart 2020

16u42 2 Antwerpen Twee Israëlische gangsters riskeren tot vijf jaar cel voor de overval op een diamantair in de Antwerpse Vestingstraat. Zij roofden vier ringen ter waarde van 60.000 euro. Daags voor de overval hadden de mannen in Amsterdam een hotelgast de schrik van zijn leven bezorgd door een vergeten pistool te komen ophalen in diens kamer.

Een gewapende gangster stapte op woensdag 31 juli 2019 rond 13 uur binnen in een juwelierszaak in de Vestingstraat in Antwerpen. De man zette onmiddellijk het pistool tegen het hoofd van de zaakvoerster. Dan sloeg hij enkele keren met het wapen op haar hoofd en deed haar de handboeien om. Hij pikte drie ringen en dwong de zaakvoerster ook een dure ring af te doen.

Een dag na de feiten werden twee verdachten opgepakt. Igor D. liep tegen de lamp toen hij uitcheckte uit het Keyser-hotel vlak om de hoek van de Vestingstraat. Zijn kompaan Moshe Z. werd op de luchthaven van Schiphol aangehouden. Hij had drie gestolen ringen nog op zak. De vierde en duurste ring was waarschijnlijk doorverkocht.

Kamer 102

Op het proces woensdag vertelde de zaakvoerster van de overvallen diamantzaak hoe haar leven was veranderd. Geen enkele dag ging zij nog gerust naar haar werk.

Haar advocaat Kris Luyckx wees op het buitensporige geweld van de gangsters. “Die mannen schrokken voor niets terug. Enkele dagen voor de overval hebben zij een onschuldige hotelgast in Amsterdam overvallen. De mannen hadden hun pistool in de boxspring van kamer 102 verstopt. Toen zij weer wilden inchecken was die kamer verhuurd. Zij zijn ‘s nachts gewoon in kamer 102 binnengevallen, hebben die gast zijn bed omgekeerd, het pistool eruit gehaald en zijn gewoon in hun eigen kamer op dezelfde gang gaan slapen.”

Ex-man

Het openbaar ministerie vorderde vijf jaar cel tegen de twee overvallers die mekaar in de gevangenis in Israël hadden leren kennen. Vermoedelijk werkte zij in opdracht van de ex-man van zaakvoerster E. van de diamantzaak. Hun scheiding verliep nogal turbulent. Maar bewijs tegen de ex-man was er onvoldoende, daarom werd hij niet mee vervolgd.

Moshe Z. heeft de feiten toegegeven. Hij hield de buit slechts op 3 ringen, de vierde ring (ter waarde van 32.000 euro) had hij nooit van de vinger van de zaakvoerster afgehaald. Moshe Z. beweerde dat hij had gehandeld in opdracht van tweede beklaagde Igor D. HIj vroeg een straf deels met uitstel.

De tweede beklaagde had op zijn beurt de opdracht gekregen van een man in de gevangenis in Israël. Wie dat was, viel niet meer te achterhalen. Igor D. had enkel de winkel aangewezen en was zelf niet mee naar binnengegaan. Hij had dus geen schuld aan het buitensporige geweld, vond hij. De man hoopte op een veel lagere straf en ook liefst met uitstel.

De rechter spreekt zich uit op 30 maart.