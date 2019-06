Galgenweel verwelkomt Europese topzeilsters tijdens EK Snipe ADA

28 juni 2019

18u31 6 Antwerpen Van 28 tot en met 30 juni vindt het Europees kampioenschap Snipe voor vrouwen plaats op het Galgenweel in Antwerpen. De beste vrouwelijke teams uit Europa strijden tijdens een 3-daagse regatta voor de titel Open Europees Kampioen.

Het Snipe Women’s European Championship, of kortweg SWEC, heeft door omstandigheden 6 jaar niet kunnen plaatsvinden. De Snipe is een klassieke 2-mansboot die vlot vaart, zelfs in zware windcondities. De Koninklijke Liberty Yacht Club (KLYC) en de Belgische Snipe klasse (SCIRA) willen deze zeildiscipline een nieuwe boost geven. 21 teams uit 9 landen zullen aan de start verschijnen.

Zowel zaterdag als zondag starten de eerste zeilwedstrijden om 10 uur. De uiteindelijke medaillerace start op zondag 30 juni om 14 uur. De eindwinnaar wordt om 17 uur in de bloemetjes gezet tijdens een slotceremonie die gevolgd wordt door een afterparty.

Op de wal wordt de nodige accommodatie voorzien zodat iedereen het spektakel op het Galgenweel in optimale omstandigheden kan volgen. Met een hapje en een drankje kan iedereen genieten van de races. Ook voor de kinderen is er animatie voorzien.

Meer info op www.swec2019.com