Ga mee op jacht naar plastickeutels tijdens de ‘Great Global Nurdle Hunt’ ADA

27 februari 2020

10u50 0 Antwerpen Op zondag 15 maart organiseert actiegroep Antwerpen Schaliegasvrij een tweede ‘Plastickeuteljacht’ in het estuarium van de Schelde en de Antwerpse haven. Het vervolgonderzoek kadert in een internationale actie in dertig landen, voornamelijk in de buurt van petrochemische clusters.

In november 2019 organiseerde Antwerpen Schaliegasvrij voor het eerst een zoektocht naar plastickeutels of pellets: piepkleine stukjes plastic die gebruikt worden als basisstof voor plastic producten. Als ze in de natuur terechtkomen zijn ze erg schadelijk voor ecosystemen, omdat vogels en andere dieren ze verwarren met voedsel. Op die manier komt plastic in de voedselketen terecht. Vrijwilligers verzamelden samples op vijftig plaatsen langs de Schelde, op basis daarvan besloten de initiatiefnemers dat er langs de Schelde tientallen miljarden pellets te vinden zijn.

Op 15 maart vindt er een nieuwe plastickeuteljacht plaats. Dat gebeurt in het kader van de internationale ‘Great Global Nurdle Hunt’, een initiatief van de Schotse milieugroep Fidra tussen 13 en 22 maart. Op 120 locaties in 30 landen op 7 continenten zal data rond plastic pellets verzameld worden.

In Antwerpen zullen naast de zoektocht ook randactiviteiten georganiseerd worden door andere actiegroepen als Youth for Climate, Extinction Rebellion en Ineos will fall. Zo is er een wandeltocht langs de Schelde en een boottocht door de haven.