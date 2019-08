Ga mee met vogelaars op pad in Zennegat Jan Aelberts

21 augustus 2019

14u33 0 Antwerpen Wie zin heeft om het Zennegat in Wilrijk en zijn vogels beter te leren kennen, kan aanstaande zondag op pad met een kenner.

Het Zennegat aan de samenvloeiing van Dijle, Zenne en Leuvense Vaart is een nog jong natuurgebied. In dit gecontroleerd overstromingsgebied stroomt dagelijks op het ritme van het getij een beetje Dijlewater het gebied in en uit. Zo ontstaat langzaam maar zeker een gebied van geulen en kreken. Voor water- en moerasvogels is dit gebied uitgegroeid tot één van de beste vogelkijkgebieden in de regio.

Tijdens deze periode kan je er tientallen watersnippen verwachten, maar ook andere ‘steltjes’ als de bosruiter en de groenpootruiter. Maar ook bijzondere soorten als de porseleinhoen, de velduil, de roodhalsgans, de woudaap, de steltkluut en de poelsnip zijn er al gespot.

Vrijwilligers van Vogelwerkgroep ARDEA brengen hun telescoop mee en zorgen ook voor een extra verrekijker voor wie er nog geen in bezit heeft. De wandeling is ongeveer vier kilometer lang en gaat over verharde wegen.

Afspraak zondag 25 augustus om 8.30 uur op de parking aan de Boomsesteenweg 333 in Wilrijk, ter hoogte van ’t Spant. Het spotten is om 12.15 uur afgelopen.