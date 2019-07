Futuristisch schip Blue Rhapsody meert aan in Antwerpen ADA

08 juli 2019

17u20 5 Antwerpen Wie langs het Havenhuis passeerde, heeft hem ongetwijfeld gezien. Het ietwat futuristisch uitziende schip Blue Rhapsody. Het is het nieuwe paradepaardje van de Nederlandse rederij Constant in Beweging en is gemaakt om 600 gasten te ontvangen en ze een onvergetelijke tijd te bezorgen.

Vier niveaus, 85 meter lang, 11,45 meter breed, 20 kilometer per uur en plaats voor 450 zittende gasten. Om maar een beeld te schetsen van de grootsheid van het schip. “De Blue Rhapsody is zo ontworpen dat hij zich heel eenvoudig laat aanpassen aan het type evenement dat je wil organiseren. Ik denk aan een beurs, een gala avond, maar evengoed feesten of productvoorstelling van een bedrijf. We kunnen zelfs een wagen in de buik van de boot laten zakken”, vertelt projectmanager Eric van der Zwaluw.

De prijs is op aanvraag en start aan een minimumprijs die oploopt afhankelijk van de wensen van de klant. “Je kan er ook voor kiezen rond te varen of gewoon aan wal te blijven liggen. Voor een rondvaart betaal je niet extra”, zegt Danny Kayser, manager van Battoo. Onder die naam zal de Blue Rhapsody verhuurd worden in België.

Bijlboeg

Het schip is volledig nieuw en ontworpen om echt als evenementenboot te gaan dienen. “Binnenkort hebben we onze eerste Belgische klant. Kipling heeft de boot gehuurd voor een nieuwe productlancering. Eerder waren er al drie evenementen in Nederland”, zegt Kayser.

De bijlboeg is zowat hét herkenningspunt van het schip. “Het is puur visueel en heeft verder geen functie. Maar het oogt alvast erg indrukwekkend”, besluit van der Zwaluw trots.

Meer info vind je op www.battoo.be.