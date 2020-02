Future Entrepreneurship van studentenorganisatie SINC uitverkocht in recordtempo Meer dan 800 studenten zijn klaar voor de toekomst van ondernemen CVDP

26 februari 2020

15u58 0 Antwerpen Op dinsdag 3 maart gaat de vierde editie van Future Entrepreneurship door in de Antwerpse Handelsbeurs. De studentenorganisatie SINC inspireert die dag zo’n 800 studenten over de toekomst van technologie, innovatie en ondernemen.

Alle studenten met ondernemingszin kunnen op het gratis evenement deelnemen aan interactieve keynotes. SINC nodigt vier internationale sprekers uit die de toekomst voorspellen. De Britse Calum Hervieu, ingenieur en ex-expert bij NASA en ESA, zal zijn inzichten delen over de toekomst van space exploration. Daarnaast reist Ellen Jorgensen vanuit New York af om de studenten mee te nemen in de wereld van biohacking. De co-founder van SPIKE technologies, Bas Verkaik, zal zijn kennis delen over student-ondernemerschap en Aike van Vugt zal meer vertellen over nanotechnologie. Antwerps schepen Claude Marinower geeft een speech bij de opening en de avond sluit af met de ‘Future Entrepreneurship Future fair’: een netwerkmoment met alle deelnemende partners.

De inspirerende avond omvat de vier kernthema’s nanotechnologie, ruimte-exploratie, energietransitie en biohacking. De keynotesprekers zullen daarover hun voorspellingen delen voor het komende decennium met het licht op innovatie in ondernemerschap. Geïnteresseerden kunnen zich nog op de wachtlijst zetten via de website.