Fruithoflaan in Berchem afgesloten door stabiliteitsprobleem ondergrondse garage: milde verkeershinder Jasper van der Schoot

13 oktober 2020

10u07 0 Antwerpen De politie van Antwerpen waarschuwt in een tweet dat de Fruithoflaan in Berchem is afgesloten tussen de Roderveldlaan en de Berchemboslaan, richting de Grotesteenweg. Een probleem in een ondergrondse garage lijkt de oorzaak te zijn. Als u langs de Fruithoflaan rijdt, zoekt u best een alternatieve route.

Kristof Geens van de brandweer Zone Antwerpen bevestigt dat er een stabiliteitsprobleem is met een ondergrondse garage bij een van de hoge appartementenblokken in de Fruithoflaan. “Het plafond van de garage vertoonde vanmorgen al scheuren en nu vallen er ook stukken af”, legt hij uit. “Momenteel zijn de brandweer, een architect, een aannemer en een stabiliteitsingenieur van de stad Antwerpen aanwezig om te overleggen wat het best kan worden gedaan om het euvel te verhelpen.

De brandweer heeft enkele nutsleidingen naar het gebouw afgesloten. Voor verwarmingsinstallaties zal dit geen problemen geven, maar koken zal in het gebouw wat moeilijk zijn. Daarvoor wordt nog naar een oplossing gezocht. De verkeershinder is matig, maar de straat zal nog een tijdje gedeeltelijk afgesloten blijven opdat de hulpdiensten ruimte hebben om hun werk te kunnen doen.

Door probleem met een ondergrondse garage is de Fruithoflaan afgesloten tussen de Roderveldlaan en de Berchemboslaan ind e richting van de Grotesteenweg. Rijd beter langs een andere weg. Politie Antwerpen(@ PZAntwerpen) link