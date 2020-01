Frozen-schattentocht in station Antwerpen-Centraal AMK

14 januari 2020

11u11 0 Antwerpen Op maandag 20 januari strijkt Disneyfilm Frozen neer in het centraal station in Antwerpen, met een magische schattentocht. Je maakt daarbij kans om een weekend in Disneyland Parijs te winnen tijdens de ‘Frozen Celebration’.

Op 20 januari organiseert Disneyland Parijs een schattenjacht in het station Antwerpen-Centraal. Ken jij de namen van de personages uit de laatste film, en kan je alles vertellen over de parade in Disneyland Parijs? Als je zes vragen goed beantwoordt en bijgevolg de geheime code ontcijfert, maak je kans op één van de drie weekends in Disneyland Parijs tijdens Frozen Celebration, gedurende het weekend van 17-18-19 april. Fans van alle leeftijden kunnen tijdens de Frozen Celebration in Disneyland deelnemen aan een interactief avontuur met Anna en Elsa, Olaf ontmoeten en kijken naar Frozen Figuren die schitteren op een nieuwe praalwagen.

Wie zijn kans wil wagen, kan zich ter plaatse inschrijven in de centrale hal van Antwerpen-Centraal, op 20 januari tussen 16:30 uur en 17:30 uur.