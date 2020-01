Frituur Royerssluis aan Noordkasteel zoekt nieuwe locatie: “Door de uitbreiding van de sluis moeten we weg” CVDP

14 januari 2020

20u06 0 Antwerpen Frietbarak Royerssluis aan het Noordkasteel in Antwerpen is op zoek naar een nieuwe locatie. Eind april moet de frituur er weg vanwege de renovatie en uitbreiding van de sluis.

Martine Van den Broeck en Marc Jondral zijn al twaalf jaar eigenaars van frituur Royerssluis. De frietbarak is al sinds de jaren 60 een vaste waarde voor de buurt. “We krijgen veel werkende mensen en studenten van de Hogere Zeevaartschool over de vloer. In de zomer komen dagjestoeristen die het Noordkasteel bezoeken langs voor frietjes”, vertelt Martine. “De frituur roept bij veel mensen nostalgische gevoelens op omdat ze er al meer dan vijftig jaar staat.”

Eind september kregen Martine en Marc een brief van AG Vespa met de mededeling dat de frietbarak eind april moet verplaatsen vanwege de uitbreiding van de Royerssluis. Zes jaar geleden hoorden ze voor het eerst over de uitbreidingswerken. Sindsdien maakten ze nog gebruik van de locatie met jaarcontracten.

Nieuwe locatie

“Het klopt dat het contract van Martine en Marc eind april afloopt wegens de werken aan de sluis. We zoeken samen met hen naar een nieuwe locatie voor hun frietbarak”, vertelt de woordvoerder van schepen Duchateau, voorzitter van de raad van bestuur van AG Vespa.

Volgens Martine is het niet gemakkelijk om een nieuwe plek voor de frituur te vinden. “Ze zeggen al lang dat ze op zoek zijn naar alternatieven, maar tot nu toe heeft niemand plaats voor ons. We hopen dat we in de buurt kunnen blijven. De barak moet mee want ze is onze eigendom. We blijven hoe dan ook geopend tot we moeten vertrekken.”