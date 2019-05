Freya Piryns (Groen) verliest millimetersprint om federale zetel: “Het wordt stilaan ‘story of my life’ philippe truyts

27 mei 2019

15u02 1 Antwerpen Freya Piryns (Groen) heeft zondag de sprint voor een zetel in de Kamer met een banddikte verloren. En dat van op een virtueel onverkiesbare zesde plaats. “Story of my life”, zucht de Antwerpse politica. “In oktober kwam ik 21 luttele stemmen te kort om in Berchem districtsburgemeester te worden.”

Maak dát mee: na een spannende verkiezingsavond strandt je partij op 0,07 procent van de derde zetel die je nodig had om verkozen te raken. Zo weinig scheelde het voor Freya Piryns. Een stuk of vijfhonderd stemmen, meer niet. Niet de Berchemse, maar Kalmthouts schepen Jef Van den Bergh (CD&V) zetelt de komende vijf jaar in het federaal parlement.

De ene maandagblues is intenser dan de andere. We krijgen een geëmotioneerde politica aan de lijn, balancerend tussen ontgoocheling én blijdschap. Want haar man Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) behield zijn zitje in het Vlaams parlement. “Net vandaag vieren we ook onze huwelijksverjaardag. Bovendien heeft Antwerp zondag gewonnen (tegen Charleroi voor een Europees ticket, red.). En de 14.845 voorkeurstemmen maken me nederig tegenover al die mensen die mij hebben gesteund. Eerlijk: ik had er ook geen rekening mee gehouden dat ik zou worden verkozen. Maar als je dan zo dichtbij komt… Ik moet eens goed nadenken wat ik met dit resultaat wil doen.”

Puzzelstuk

In april zei Piryns (42) nog dat ze wellicht eind dit jaar afscheid zou nemen van de politiek. “Blijkbaar was ik bij de lijstvorming in een kieskring met veel sterke Groen-politici het puzzelstukje te veel”, liet ze teleurgesteld optekenen. Dat ze getrouwd is met een liberaal kopstuk, schemert ook wel mee op de achtergrond. Maar zie: het had zondag alsnog gekund. “Ik zou mijn job in het parlement met véél enthousiasme hebben gedaan. Ik was in dat geval sowieso gestopt in de Antwerpse gemeenteraad.”

Dat ze het niet haalde, ligt geheel aan het te povere resultaat van Groen. De partij kon de hoge verwachtingen niet inlossen. “Het is niet goed. Dat we te zegezeker waren, heeft er veel mee te maken”, denkt Piryns. “Maar ik ben nu te emotioneel om er dieper op in te gaan.”

Angstaanjagend

Dat doet ze wel over het succes van Vlaams Belang. “Angstaanjagend. Dat vind ik ervan als politica, moeder van twee kinderen en leerkracht in een school (het Atheneum aan de Rooseveltplaats, red.) met het grootste aantal anderstalige nieuwkomers in de stad. We moeten op één of andere manier begrijpen waaraan de verkiezingsuitslag ligt. Dit is nog steeds een regio in de wereld waar het voor de meeste mensen fijn leven is.”

Zonder job zit Piryns dus absoluut niet. Ze geeft niet enkel les aan anderstaligen, maar werkt ook als pedagoge.

Freya Piryns was senator tussen 2007 en 2014 en zetelt al sinds 2001 in de Antwerpse gemeenteraad.

