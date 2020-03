Freya Piryns (Groen) stopt met politiek: “Het begon me stilaan op te vreten” Roel Wauters

03 maart 2020

14u22

Bron: De Morgen 4 Antwerpen Voormalig Groen-senator Freya Piryns zegt de politiek vaarwel. Vanaf 1 april zal ze niet meer zetelen in de Antwerpse gemeenteraad en stopt ze met alle andere politieke activiteiten, Voormalig Groen-senator Freya Piryns zegt de politiek vaarwel. Vanaf 1 april zal ze niet meer zetelen in de Antwerpse gemeenteraad en stopt ze met alle andere politieke activiteiten, zo kondigt ze aan op haar Facebook-pagina

Piryns (43) zat sinds 2001 in de Antwerpse gemeenteraad voor de groenen. Tussen 2007 en 2014 zetelde ze in de Senaat. Ze gold als een politiek talent, werd op lokaal vlak een vaste waarde, maar wist nooit echt uit de schaduw van de Antwerpse Groen-kopstukken te treden, zoals Mieke Vogels, Wouter Van Besien en Meyrem Almaci. Nu trekt ze de deur achter zich dicht. Ze zal zich niet langer politiek engageren. Ze bood vorige week haar ontslag aan in de gemeenteraad, haar zitje komt vanaf 1 april vrij.

Ik kon de laatste jaren helaas niet meer zeggen dat het een genoegen was om aan politiek te doen Freya Piryns

“Na twintig jaar verlaat ik het politieke strijdtoneel met veel dankbaarheid”, schrijft ze op Facebook. “Dankbaar voor de steentjes die ik heb mogen verleggen, waardoor ik op een zinvolle manier invulling kon geven aan mijn engagement.”

Ze geeft aan dat de politiek haar “stilaan begon op te vreten”. “Ik kon de laatste jaren helaas niet meer zeggen dat het een genoegen was om aan politiek te doen. Daarvoor zijn net een keer te veel de poten van onder mijn stoel weggezaagd. Ik ga nu voor het eerst in mijn volwassen leven mijn hoofd proberen vrij te maken van Groen. Omdat ik niet anders meer kan. Ook al blijf ik een ecologist in hart en nieren.”

15.000 voorkeursstemmen

Bij de verkiezingen van vorig jaar haalde ze nog een mooi persoonlijk resultaat. Ondanks de zesde plaats op de Kamerlijst haalde ze 15.000 voorkeursstemmen. Enkel kopman Kristof Calvo deed beter op die lijst. Toch geraakte ze nipt niet verkozen. Ook in 2014 greep Piryns net naast een zetel in het Vlaams Parlement, hoewel ze de op twee na meeste stemmen van haar partij behaalde. Haar slechte plaats op de lijst speelde haar toen ook al parten.

In 2018 volgde een nieuwe tegenslag: als kopvrouw van het kartel sp.a-Groen dat de verkiezingen won in het Antwerpse district Berchem stond ze dichtbij het districtsburgemeesterschap, maar op de valreep werd een coalitie zonder het progressieve kartel gevormd.

Net na de verkiezingen van mei uitte ze als een van de eersten openlijk kritiek op de campagne van haar partij. Ondanks het klimaatprotest en de hoge verwachtingen ging Groen er slechts licht op vooruit. “We werden arrogant”, stelde ze toen. Ze vond dat de partij soms te veel in een bubbel leefde. “We vergeten soms dat er ook andere mensen zijn”, zei ze.

Piryns is de dochter van journalist Piet Piryns en actrice Mia Van Roy. In 2017 trouwde ze met Willem-Frederik Schiltz, Open Vld-fractieleider in het Vlaams Parlement.