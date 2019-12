Freya Piryns (Groen) denkt nog steeds aan politiek afscheid: “Ik heb me soms zeer slecht gevoeld. Tot ik besefte hoeveel geluk ik heb met mijn man en kinderen”

Antwerpen

In december blikken we in 19 verhalen terug op 2019 in Antwerpen. Freya Piryns (Groen) greep in mei nipt naast een zetel in de Kamer. Zeven maanden eerder werd de onderwijspedagoge net géén districtsburgemeester in Berchem. “Ik heb me dit jaar soms zeer slecht gevoeld. Tot ik mezelf dwong naar alle goede dingen in mijn leven te kijken. Zoals mijn fantastische kinderen van 15 en 6 jaar én een schitterende man. Ik ben een gelukzak.”