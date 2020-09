Frederic Frans speelt met Beerschot ene topper na de andere: “Vond hier alles wat ik nodig heb om te presteren” Kristof De Cnodder

13 september 2020

10u41 0 Antwerpen Na een weekje rust zal Beerschot maandagavond tegen Racing Genk een vervolg proberen te breien aan de prima competitiestart in 1A. Op het Kiel rekent men eens te meer op Frederic Frans, die in geen tijd uitgroeide tot de leider van de defensie. “Ik vond hier alles wat ik nodig heb om goed te kunnen presteren”, zegt het voormalige boegbeeld van Lierse.

Het kan verkeren in het voetbal. Minder een jaar geleden stond Frederic Frans nog met Lierse in Eerste Amateur te voetballen tegen ploegen als Dender en La Louvière, terwijl de 31-jarige verdediger dezer dagen met Beerschot in 1A de ene topper na de andere speelt. Na Club Brugge en Standard ontmoet paars-wit nu Racing Genk. Bovendien haalde Frans in de voorbije matchen telkens een hoog niveau.

“Of ik mezelf verbaas?” kaatst Frans onze openingsvraag terug. “Eerlijk gezegd heb ik wel altijd blijven geloven dat ik op een dag opnieuw in 1A zou staan. Toen ik in de zomer van 2019 na een Schots avontuur terugkeerde naar Lierse was het de bedoeling om met de club door te groeien naar het hoogste niveau. In Lier draaide het jammer genoeg anders uit, maar ik had het geluk dat Beerschot me oppikte. Ik kwam hier terecht in een aangename spelersgroep en een professionele omgeving. Bovendien is Hernan Losada een uitstekende trainer die in mij gelooft. Ik vond hier dus eigenlijk alles terug wat je als voetballer nodig hebt om te presteren.”

Coachen

Inmiddels is Frederic Frans dé leider van de (solide) Kielse verdediging. Tijdens de voorbije wedstrijden – in lege stadions – viel het des te meer op dat Frans negentig minuten lang zijn maats aanstuurt en oppept. “Zo zit ik nu eenmaal in mekaar”, glimlacht Frans. “Het coachen is gewoon één van mijn kerntaken. Ik probeer niet alleen de mannen vlak voor mij te gidsen, maar ook de spitsen bij het druk zetten. Het is leuk als pakweg Tarik Tissoudali na een match komt zeggen dat hij veel heeft aan mijn aanwijzingen.”

“Vanaf nu zal ik trouwens nog wat luider moeten roepen, want er zullen weer supporters in het stadion zitten”, besluit Frans. “Daar ben ik blij om, want we hebben die mensen gemist. Het blijft bijvoorbeeld jammer dat we niet samen de promotie konden vieren. Hopelijk kunnen we de fans tegen Genk een feestje aanbieden. Genk is natuurlijk een goede ploeg, maar wij hebben ook veel kwaliteit in huis. Als je ziet wie er de jongste weken allemaal op de bank en op de tribune zat, dan weet je genoeg.”