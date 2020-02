Fraudeurs zien 433.000 euro verbeurd verklaard na oplichting via getrouwheidskaarten BJS/BLG

13 februari 2020

12u35 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft drie mannen veroordeeld voor een grootschalige oplichting met een getrouwheidssysteem van Flexcom. Asker S. (52) en Cengiz E. (49) kregen veertig maanden cel en 18.000 euro boete, Erwin F. (53) dertig maanden cel en 6.000 euro boete. Flexcom zelf werd vrijgesproken. Ruim 433.000 euro aan illegale vermogensvoordelen werden verbeurd verklaard en deels toegekend aan een vijftigtal burgerlijke partijen.

Het onderzoek ging in oktober 2014 van start met een klacht van de burgerlijke partijen. Zij hadden zich op meetings, die door de beklaagden georganiseerd werden, laten overhalen om agent te worden voor Flexcom. Dat bedrijf had een systeem ontwikkeld voor winkeliers om hun klanten via getrouwheidskaarten korting te geven.

Op de kaarten kon ‘flexmoney’ gespaard worden dat de klanten ook in andere aangesloten winkels konden uitgeven. Flexcom verstrekte betaalterminals, de POS-toestellen, waarmee de betalingen en kortingen vereffend konden worden. De winkeliers moesten de toegestane korting doorstorten aan Flexcom, waarna het bedrijf de opbrengst zou verdelen onder de agenten.

Succes in Turkije

De gedupeerden hadden als agent licenties en POS-toestellen aangekocht in de hoop het systeem te kunnen doorverkopen aan winkeliers. Hoe meer winkeliers of andere agenten ze aanbrachten, hoe groter hun vergoeding. Ze hadden tijdens de meetings te horen gekregen dat het systeem al een succes was in Turkije en dat het verder zou uitgebreid worden in heel Europa. Er was volgens de beklaagden heel wat geld mee te verdienen.

Het systeem vertoonde echter tal van gebreken waardoor het totaal niet werkte. De agenten kregen telkens te horen dat het allemaal wel in orde zou komen. Flexcom bleek uiteindelijk ook geen banklicentie te krijgen, waardoor de POS-toestellen niet eens gebruikt konden worden. Toen de benadeelden beseften dat het systeem nooit zou werken, legden ze gezamenlijk klacht neer.

Criminele organisatie en oplichting

De beklaagden stonden terecht voor deelname aan een criminele organisatie en oplichting. Erwin F. verklaarde dat hij nog altijd geloofde in het product van Flexcom. Van enige oplichting was volgens hem geen sprake, omdat hij nooit gedacht had dat het eindproduct niet zou worden gerealiseerd. Cengiz E. ging er prat op dat het systeem in Turkije gewerkt had. Na de mislukte poging tot staatsgreep werden de activiteiten daar stopgezet. Volgens hem was het systeem nog altijd actief in de omgeving van München, waar 2.400 winkeliers zouden aangesloten zijn. Asker S. liet verstek gaan en kon niet verhoord worden tijdens het onderzoek.

Alleen wat Flexcom betrof, vond de rechtbank dat er sprake was van twijfel. De feiten lastens de drie andere beklaagden werden bewezen verklaard. “Ingevolge hun goed uitgekiend, internationaal systeem van oplichting, vlotte verkooppraatjes en waardeloze producten, handig verpakt als dé manier om snel rijk te worden, brachten zij ernstige financiële schade toe aan de benadeelden.”

De beklaagden moeten aan de burgerlijk partijen in totaal 190.000 euro schadevergoeding betalen.