Fraude met tachograaf en inbreuken tegen rusttijden: 25 transporten gecontroleerd

20 september 2019

De verkeerspolitie heeft donderdag aan de Noordersingel een controleactie gehouden in samenwerking met de douane, het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) en de FOD mobiliteit en verkeer. Samen controleerden ze 25 transporten waarvan achttien koeltransporten en vijf landbouwvoertuigen. Twee vrachtbrieven waren onvolledig ingevuld, tien bestuurders begingen een inbreuk tegen de rij- en rusttijden, één chauffeur was niet in orde met de tachograaf. Een andere chauffeur pleegde fraude met de tachograaf. Hij reed met de kaart van een collega. Zeven chauffeurs begingen een inbreuk tegen het technisch reglement en één voertuig was niet in orde met de keuring. Verder waren er nog twee inbreuken met betrekking tot het rijbewijs. De douane heeft drie stalen van gasolie genomen voor verder onderzoek. Ook het FAVV startte zes dossiers op. Eén keer was er een probleem met de inschrijving van het voertuig.