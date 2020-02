Franse gemeenschap in Antwerpen opent ontmoetingsplek ‘Maison de France’ BJS/BLG

11 februari 2020

Aan de Isabellalei in Antwerpen is dinsdag een "Maison de France" geopend, een nieuwe culturele en educatieve ontmoetingsplek voor de Franse gemeenschap in Antwerpen. Het gaat om een gezamenlijk initiatief van onder meer de Alliance Française en het internationale Lycée Français van Antwerpen.

Het is misschien niet zo bekend bij het brede publiek, maar Antwerpen telt een behoorlijk omvangrijke Franse gemeenschap, met meer dan 3.000 inwoners. Het gaat onder meer om studenten, maar ook werknemers van grote Franse bedrijven die in de stad of haven aanwezig zijn. In een herenhuis aan de Isabellalei dat eigendom is van het Lycée Français kunnen zij voortaan terecht voor culturele activiteiten zoals lezingen en expo’s, maar er worden ook allerlei cursussen gegeven en het gebouw heeft een eigen bibliotheek met leeszaaltje. Er zullen ook diplomatieke ontmoetingen worden georganiseerd.

“Ik ben blij dat de Franse gemeenschap in onze stad eindelijk een zichtbaar eigen ‘huis’ heeft”, zei burgemeester Bart De Wever (N-VA) tijdens de openingsplechtigheid. “Antwerpen en Frankrijk hebben altijd al een belangrijke band gehad. Zo heeft Napoleon van Antwerpen de belangrijkste haven van zijn keizerrijk gemaakt. Maar ook vandaag is hier nog een belangrijke Franse aanwezigheid, denk maar aan bedrijven als Total of Air Liquide.”