Foutgeparkeerde Flixbus weggetakeld Sander Bral

27 januari 2020

15u57 0 Antwerpen De verkeerspolitie controleerde zondag van ‘s middags tot ‘s avonds laat op verschillende locaties op alcohol en drugs in het verkeer. Ook boorddocumenten van bestuurders werden aan een controle onderworpen. Op de Ekersesteenweg werd één onverzekerd voertuig in beslag genomen, één bestuurder droeg geen gordel.

De controle verplaatste zich naar de Vosseschijnstraat, daar werd een taxibestuurder aangetroffen die niet in orde was met zijn rijbewijs en geen correcte vergunning had. Eén motorrijder droeg geen correcte kledij. Eén bestuurder blies ‘alarm’ bij een alcoholcontrole.

Ter hoogte van het Steenplein werd één rijbewijs onmiddellijk ingetrokken na een positieve ademtest. Eén foutief geparkeerde reisbus van Flixbus werd getakeld.

Op de Groenendaallaan werd één voertuig bestuurlijk in beslag genomen en in de Vlijtstraat blies één bestuurder positief en was één voertuig niet in orde met de keuring.