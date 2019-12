FOTOREEKS: zo ziet het gloednieuwe premetrostation Opera eruit ADA

08 december 2019

10u10 0 Antwerpen Samen met de inhuldiging van de nieuwe tramlijn 1 werd ook het nieuwe premetrostation Opera officieel geopend.

Het vernieuwde premetro­sta­tion Opera is toegan­ke­lijk via een nieuw paviljoen dat staat op de hoek van de De Keyserlei en het Operap­lein. Via koepels in het dak laat deze ‘lichtput’ daglicht binnen in het ondergrondse station tot op niveau -3. Hij geeft rechtstreeks toegang tot de perrons, de autoparking en de ondergrondse fietsenstalling aan de Teniers­plaats.

De tram rijdt op twee niveaus in verschil­lende richtingen. Op -2 rijden de trams tussen het Centraal Station en de Groenplaats. Via -3 rijdt de tram tussen de Bolivar­plaats en de reuzen­pijp onder de Turnhout­se­baan.

In de jaren ‘70 van de vorige eeuw werd het premetrostation Opera gebouwd. Destijds werd het niveau -1 ingericht als loketten­zaal. Op niveau -2 reed de tram. Er werd ook een niveau -3 in ruwbouw aangelegd, maar die was nooit afgewerkt. Tot nu dus. Op het diepste niveau was naast de tram een grote ruimte voorzien voor autotunnels. Na de aanleg bleek echter dat de tunnels te diep lagen (zo’n 18 meter onder de grond) en de tunnel­monden bijgevolg te lang zouden worden.