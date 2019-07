FOTOREEKS. Eerste fase van heraanleg Scheldekaaien achter de rug ... en dat wordt gevierd BJS

07 juli 2019

16u31 0 Antwerpen De eerste fase van de werken aan de kaaien ter hoogte van Sint-Andries en Zuid, tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat, zit erop en dat wordt zondag gevierd met een groot feest. Bezoekers kunnen nog tot 18u deelnemen aan fitness-sessies en streetsoccer. Er zijn ook optredens en workshops knutselen en vliegeren.

De werken voor de stabilisatie van de historische kaaimuur op de Scheldekaaien, ter hoogte van Sint-Andries en Zuid, gingen in augustus 2014 van start. Na de stabilisatiewerken volgde in augustus 2017 de heraanleg van de publieke ruimte. De waterkering werd verhoogd en geïntegreerd in het nieuwe openbaar domein, dat nu volledig afgewerkt is.

In een tweede fase zal ook het andere deel van Sint-Andries en Zuid, het gebied tussen de Goedehoopstraat tot het Zuiderterras, heraangelegd worden. Het park en de open ruimte langs het water worden dan verder doorgetrokken en voorzien van sportvelden, een tweede speeltuin en een tweede hondenloopzone. Vanaf 2020 starten de stabilisatiewerken, daarna kan de heraanleg van het openbaar domein starten.